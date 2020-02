Von Bernhard Hertlein

In Zahlen heißt das: Nobilia erzielt jetzt 1,288 Milliarden Euro, 60 Millionen Euro mehr als 2018. Zu Beginn des Jahrzehnts waren es nach Angaben des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Lars Bopf, erst 783 Millionen Euro. Während das Inlandsgeschäft nur ganz leicht wuchs, konnte Nobilia im Ausland sogar um 9,5 Prozent wachsen. Inzwischen erwirtschaftet das Unternehmen fast Hälfte – 49,8 Prozent – im Ausland. Der wichtigste Auslandsmarkt ist mit Abstand Frankreich.

Zwei neue Werke vor der Inbetriebnahme

Und das Wachstum soll weitergehen. Aktuell sind zu den zwei bestehenden Verler Werken zwei neue in Gütersloh und im Gewerbegebiet „Am Hüttenbrink“ und in Saarlouis schon so weit fertig, dass jetzt mit dem Aufbau der Maschinen und Anlagen begonnen werden kann. Die Inbetriebnahme soll Bopf zufolge an beiden Standorten noch in diesem Jahr erfolgen. In Saarlouis werden von Beginn an 60, in Gütersloh 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die Zahl soll später steigen. In Gütersloh werden die Mitarbeiter allerdings nur ein paar hundert Meter aus dem Werk 1 jenseits der Autobahn A2 umziehen. Insgesamt investiert Nobilia 2020 mehr als 131,5 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl stieg 2019 von 3596 auf 3738.

Täglich 3400 fabrikneue Küchen

Täglich verlassen aktuell 3400 Küchen die beiden Verler Werke in Sürenheide und Kaunitz. Bis sie im Einrichtungshaus oder beim Küchenfachhandel sind, vergehen drei bis vier Wochen. Hinzu kommt die Zeit, die der Handwerker für den Aufbau benötigt – für manche Kunden schon zu lange. Aus diesem Grund startete das Unternehmen Anfang Oktober 2019 ein neues Schnellprogramm: „Nobilia Elements”. Es wird direkt aber Lager ausgeliefert und ist, wie Bopf am Freitag erklärte, innerhalb von 24 bis 48 Stunden beim Händler. Die Auswahl ist mit je ein bis zwei Fronten und Arbeitsplatten sehr allerdings eingeschränkt. So kann im Internet begutachtet werden. Ausgeliefert werden die Küchen allerdings ausschließlich von ausgewählten – derzeit etwa 40 – Fachhändlern.