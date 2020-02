Titandioxid ist oft in Zahnpasta enthalten – aber nicht nur da. Foto: dpa

Bielefeld (WB/in). Der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker wird ab April 2020 in seinen Lebensmitteln kein Titandioxid mehr einsetzen. Das erklärte Firmensprecher Jörg Schillinger am Sonntag, nachdem die Bielefelder genau dies schon 2019 in Aussicht gestellt hatten .