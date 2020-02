Im Gespräch sei sogar eine noch größere Zahl. Im Visier seien vor allem Märkte mit einer Verkaufsfläche bis 5500 Quadratmeter.

In Ostwestfalen-Lippe ist die Zukunft von acht Metro-Märkten an den Standorten Bielefeld (3), Paderborn, Brakel, Detmold, Gütersloh und Espelkamp derzeit ungewiss. Kaufland betreibt in der Region sechs eigene Märkte in Paderborn (2), Höxter, Detmold, Herford und Rheda-Wiedenbrück.