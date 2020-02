Von Oliver Horst

Bielefeld/Lübbecke (WB). Im Streit um gekündigte Sparverträge erringen immer mehr Verbraucher auch in OWL Erfolge. Wie Rechtsanwältin Ingrid Ober von der Bielefelder Kanzlei Kraft, Geil und Kollegen erklärt, erhielten ihre Mandanten zum Teil Nachzahlungen von mehreren tausend Euro von ihren Geldinstituten. In OWL sind bislang strittige Fälle gekündigter Sparverträge bei den Sparkassen Minden-Lübbecke sowie Wiedenbrück bekannt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im Mai 2019 mit einer Entscheidung den Weg für Kündigungen der langjährigen Sparverträge mit Zins- und spezieller Prämienstaffel frei gemacht. Mehrere Dutzend Institute beendeten unter Bezugnahme auf das Urteil Sparverträge, die in Hochzinsphasen abgeschlossen worden und im seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsumfeld zur Belastung geworden waren. Dies hatte der BGH als angemessenen Sachgrund akzeptiert. Gleichwohl dürften Verträge nicht vor Erreichen der höchsten Prämienstufe gekündigt werden, entschieden die obersten Richter.

Rechtsanwältin Ober sieht derweil Chancen, gegen die Kündigung vorzugehen, wenn die Prämienstaffel nicht eindeutig begrenzt ist. In jedem Fall aber sollten Kunden nach einer Kündigung eine Nachberechnung der Zinsen einfordern. Dies habe in den von ihr betreuten 50 Fällen regelmäßig zu Nachzahlungen geführt. Ein entsprechendes Musterschreiben für Sparer stellt auch die Verbraucherzentrale zur Verfügung. In einem konkreten Fall bei der Sparkasse Minden-Lübbecke zahlte das Institut einer Kundin mit rund 40.000 Sparsumme „im Sinne einer möglichst kundenfreundlichen Lösung“ knapp 3400 Euro nach.

Ober rechnet damit, dass weitere Geldinstitute in den kommenden Monaten und Jahren Sparverträge kündigen. Betroffene hätten maximal nach aktueller Rechtsauffassung bis zu zehn Jahre Zeit, ihre Ansprüche durchzusetzen. Die Rechtsanwältin rät aber, möglichst zeitnah zu handeln.