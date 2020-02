Von dpa

Wolfsburg (dpa) - Gegen den Trend einer schwächeren Autokonjunktur hat der Volkswagen-Konzern 2019 noch einmal deutlich mehr Gewinn erzielt - auch dank weiter anziehender SUV-Verkäufe.

Unterm Strich legte das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro zu. Dies teilte die VW-Gruppe am Freitag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg mit.

Eine wichtige Rolle spielten dabei - neben dem starken Geschäft mit Stadtgeländewagen und Einsparungen bei der Kernmarke VW-Pkw - die sinkenden Kosten zur Bewältigung der Abgas-Affäre. Hierfür musste der Konzern im abgelaufenen Jahr 2,34 Milliarden Euro veranschlagen. 2018 hatten noch Sondereinflüsse von 3,18 Milliarden Euro zu Buche geschlagen. Der Umsatz des weltgrößten Autobauers wuchs zuletzt um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro.

VW will an rund 260 000 Diesel-Geschädigte aus der Musterfeststellungsklage eine Gesamtsumme von 830 Millionen Euro verteilen. Damit dürfte die Diesel-Rechnung noch einmal steigen. In den kommenden Jahren steckt Volkswagen riesige Summen in den Ausbau der E-Mobilität. Wichtig ist vor allem der Start des Kompaktwagens ID.3, hier kam es zuletzt aber zu Verzögerungen bei der Software-Ausstattung. Die hohen Erträge aus dem SUV-Geschäft sind nötig, um die hohen E-Investitionen zu stemmen.