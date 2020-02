Softwarelösungen vereinfachen Prozesse

Ein sehr einfaches Beispiel für die Digitalisierung sind Softwarelösungen. Kein Unternehmen, welches einen Computer im Haus hat, kommt ohne sie auf. Jegliche Textverarbeitungsprogramme sind ein – altes und banales – Beispiel der Digitalisierung und im fortschrittlichen Rahmen greifen viele Unternehmer schon auf weitere Lösungen zurück:

Buchhaltungssoftware – mitunter ist sie sogar eine Pflicht, zumindest dann, wenn ein Steuerberater mit im Spiel ist. Damit er seine Aufgaben erledigen kann, benötigt er die notwendigen Belege und Buchungen. Die wenigsten Kanzleien und Betriebe händigen heute noch regelmäßig Buchhaltungsordner aus – die Unterlagen werden virtuell verschickt. Doch auch für den täglichen Ablauf ist ein Buchhaltungsprogramm eine große Hilfe, erlaubt es doch das Einscannen und direkte Ablegen von Belegen und erleichtert so die digitale Buchhaltung. Einzelunternehmer, die ihre Steuern eigenständig erledigen und dabei über Elster gehen, greifen indirekt übrigens auch auf ein digitalisiertes Steuerprogramm zurück.

Das sind nur einzelne Beispiele. Auch in kleinen Betrieben, wie bei Rechtsanwälten oder in Steuerkanzleien, kommt eine digitalisierte Software zum Einsatz. Die berufsspezifischen Software-Lösungen mit speziellen Anlagen für Schriftstücke, Klagen, Anträge oder auch nur die Mandantenerfassung zählen immer mit in den Digitalisierungsbereich.

Bildung wird ortsunabhängig

Das ist mit Sicherheit einer der größten Vorteile der Digitalisierung und die meisten Menschen haben diesen Vorteil schon in einem gewissen Rahmen genutzt. Wer immer sich einmal ein Tutorial angeschaut hat, der nutzte die Chance der digitalen Wissenserweiterung. In der Wirtschaft kommen YouTube und Co. natürlich kaum zum Tragen, doch auch hier gibt es die ortsunabhängige Weiterbildung, indem Seminare oder Workshops online angeboten werden. Und dies hat Pluspunkte:

Kostenfaktor – die Kosten für ein Webseminar sind geringer, denn die Anfahrts- und Übernachtungskosten entfallen. Gilt die Weiterbildung einem Arbeitnehmer, fehlt dieser auch weniger Stunden im Betrieb, da die Seminare oft so gehalten sind, dass sie, einmal gebucht, zu selbst gewählten Zeiten angeschaut werden können. Arbeitnehmer fehlen somit keine vollen Tage mehr.

In diesem Bereich beginnt die Digitalisierung schon im jungen Alter. Für junge Menschen ist die digitale Anleitung per Video aus dem Netz völlig normal; allein für Schüler gibt es auf den einschlägigen Videoportalen Nachhilfeclips zu allen möglichen Schulthemen.

Die Produktion wird von Kooperation geprägt

Mensch und Roboter. In etlichen Produktionsbetrieben ist die Nutzung von Robotern völlig normal. Dies wird sich künftig noch ausbreiten. Ein gutes Beispiel ist immer die CNC-Technik. Auch sie wurde anfangs skeptisch betrachtet und als nicht notwendig angesehen, heute gibt es nur noch wenige Handwerksbetriebe, die nicht wenigstens eine computergesteuerte Maschine besitzen. Aber werden bald nur noch maschinengesteuerte KI-Systeme in Fabriken tätig sein? Nein, denn:

Hand in Hand – auch künftig wird ein Roboter nicht alle Aufgaben erledigen können. Die Maschinen benötigen weiterhin menschliche Kontrolle. Das geht nur Hand in Hand mit menschlichem Personal. Durch diese Kooperation lassen sich die Endergebnisse jedoch deutlich verbessern.

– auch künftig wird ein Roboter nicht alle Aufgaben erledigen können. Die Maschinen benötigen weiterhin menschliche Kontrolle. Das geht nur Hand in Hand mit menschlichem Personal. Durch diese Kooperation lassen sich die Endergebnisse jedoch deutlich verbessern. Aufgabenteilung – vielfach werden heute dort Roboter eingesetzt, wo Menschen nur unter Gefahr arbeiten könnten. Schon die Autoindustrie beweist es. Menschen können zwar Arbeiten am Auto übernehmen, doch um das Grundgerüst zu bewegen, sind Maschinen notwendig. Maschinen können zwar künftig immer komplexere Tätigkeiten ausführen, aber das Bindeglied werden weiterhin Menschen bleiben.

– vielfach werden heute dort Roboter eingesetzt, wo Menschen nur unter Gefahr arbeiten könnten. Schon die Autoindustrie beweist es. Menschen können zwar Arbeiten am Auto übernehmen, doch um das Grundgerüst zu bewegen, sind Maschinen notwendig. Maschinen können zwar künftig immer komplexere Tätigkeiten ausführen, aber das Bindeglied werden weiterhin Menschen bleiben. Neue Stellen – natürlich werden durch die fortschreitende Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen. Die Aufgabe heute ist es, die jetzigen Arbeitnehmer auf die neuen Arbeiten vorzubereiten.

Die Industrieproduktion ist heute schon von Robotern dominiert - trotzdem wird es auch weiterhin menschlicher Fachleute bedürfen, die alles kontrollieren und sich um die Produktionsmaschinen kümmern. Foto: @ Lenny Kuhne / Unsplash.com

Fazit – Digitalisierung als Chance

Die Digitalisierung dürfte in einigen Bereichen einschneidende Änderungen mit sich bringen. Neben einfachen körperlichen Tätigkeiten können KI-Systeme auch immer mehr komplexe Tätigkeiten übernehmen, für die es vorher menschlicher Arbeitskraft bedurfte. Doch dies eröffnet auch Chancen: Menschen können sich ihre Tätigkeiten neu definieren und sich auf die Aspekte konzentrieren, in der sie der KI überlegen sind. Dazu zählen alle Bereiche, in denen Einfühlungsvermögen gefragt ist. Wichtige Entscheidungen treffen zudem auch weiterhin die Menschen. Darüber hinaus werden auch viele neue Jobprofile geschaffen, die auf eine Kooperation zwischen KI und Mensch hinauslaufen.