Wie das genossenschaftliche Institut mit Hauptsitz in Paderborn am Freitag mitteilte, stieg das Betriebsergebnis vor Bewertung – also der Gewinn aus Zinsertrag plus Provisionserträgen abzüglich der Kosten – von 52,9 auf 62,5 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter freute sich am Freitag über ein „gutes, gesundes Wachstum.“

Zweigrößte Volksbank in NRW

Die Verbund-Volksbank OWL ist mit einer Bilanzsumme von rund 6,4 Milliarden Euro in NRW nach Dortmund die größte Volksbank. Bundesweit gehört sie zu den zehn größten Volksbanken von 875 Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Als Gründe für den Gewinnanstieg nannte die Verbund-Volksbank das Wachstum im Kreditgeschäft, die „sehr erfolgreiche“ Entwicklung im Wertpapiergeschäft, deutlich gestiegene Gewinnabführungen der Tochtergesellschaften sowie ein effizientes Kosten- und Produktivitätsmanagement.

Ansgar Käter Ansgar Käter

Käter: „Der Niedrigzins ist zu einer festen Größe geworden. Dies erfordert zum einen, dass wir unsere Mitglieder und Kunden noch stärker zu alternativen Anlagemöglichkeiten beraten und aufklären müssen. Zum anderen ist angesichts der Zinssituation aber auch eine Neudefinition von nachhaltigem Wachstum erforderlich.“

Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen

Im Kreditgeschäft verbuchte die Volksbank ein Plus von 4,3 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Euro. Wachstumstreiber seien eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärkere Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen sowie eine erneut positive Entwicklung bei den Unternehmenskrediten und bei den Krediten für Investitionen in erneuerbare Energien gewesen.

Im Bereich der Geldanlage zeigt sich Käter zufolge ein deutlicher Trend hin zu alternativen Anlagen – insbesondere zu Wertpapieren, Versicherungen und Immobilien. „Unsere Mitglieder und Kunden verstehen immer mehr, dass Klassiker wie das Sparbuch oder ein Festgeld in einer Welt ohne Zins ausgedient haben.“

Viele investierten ihr Geld zunehmend in Fonds, Aktien und andere Anlageklassen. Ende 2019 hatten die Kunden 4,5 Milliarden Euro auf Tages-, Festgeld- und Sparkonten angelegt. Den Hauptanteil nehmen die Sichteinlagen ein, die sich um 12,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro erhöht haben.

Die Verbund-Volksbank OWL hat große Niederlassungen in Paderborn, Höxter, Detmold, Minden und in Werther bei Bielefeld.

Einige Kunden zahlen Minuszins

Ab einem Betrag von 500.000 Euro wird ein Minuszins (Verwahrentgelt) von derzeit minus 0,5 Prozent berechnet. „Wir geben damit oberhalb der festgelegten Freigrenzen unsere eigenen Kosten weiter. Davon betroffen ist eine relativ geringe Anzahl von Kunden, die wir individuell beraten“, teilte die Bank mit. Das Verwahrentgelt ist an den Einlagenzins der Europäischen Zentralbank gebunden.

Derweil hat der unabhängige Vermögensverwalter „Werther und Ernst“, an dem die VerbundVolksbank OWL mit 70 Prozent beteiligt ist, seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Kurz vor Jahresschluss übersprang das verwaltete Vermögen die Marke von einer Milliarde Euro. 800 Kunden wurden Ende 2019 betreut.