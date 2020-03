Immobilien in Großstädten wie Berlin sind für Normalverdiener kaum noch erschwinglich. doch wie sieht es mit Immobilien in Ostwestfalen aus? Foto: Jonas Denil / Unsplash.com

Selbst in Ostwestfalen ist es nicht leicht, eine geeignete Immobilie zu finden. Gerade in beliebten Lagen ergeben sich Probleme aufgrund der hohen Nachfrage. Hinzu kommt, dass durch die niedrigen Zinsen bei Baufinanzierungsprojekten die Nachfrage allgemein steigt und somit auch Käufer auftreten, die sonst nicht in dieser Region suchen würden. Ostwestfalen ist eine beliebte Ferienregion, sodass einzige Häuser den Schritt vom Wohn- zum Ferienhaus machen. Aber wie können Käufer ihre Immobilie finden und welche Schritte sind sinnvoll?