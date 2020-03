Blick auf das Bankhaus Lampe am Alten Markt in Bielefeld. Foto: Thomas F. Starke

Von Paul Edgar Fels

Durch den Zusammenschluss der beiden Traditionshäuser entstehe eine der führenden deutschen Privatbanken mit rund 1400 Mitarbeitern, einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden Euro sowie einer Bilanzsumme von knapp 10 Milliarden Euro, wie Oetker am Donnerstag mitteilte.

Die bisherigen Namen der beiden Häuser sollten erhalten bleiben, heißt es. Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe blickten jeweils auf eine traditionsreiche und erfolgreiche Geschichte als Privatbank zurück.

„Mit dem Zusammenschluss setzt Hauck & Aufhäuser seinen Wachstumskurs fort. Wir stärken mit Bankhaus Lampe unsere bestehenden Geschäftsfelder“, sagte Michael Bentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck & Aufhäuser, der Mitteilung zufolge.

Klemens Breuer, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Bankhaus Lampe, sagte: „Das vertrauensvolle und nachhaltige Verhältnis zu unseren Kunden steht für uns weiterhin an erster Stelle. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um die Zukunft des Privatbankenmarktes entscheidend zu gestalten.“

Heino Schmidt, Generalbevollmächtigter der Dr. August Oetker KG, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit Hauck & Aufhäuser den richtigen Partner für das langfristige Wachstum von Bankhaus Lampe gefunden haben. Das zusammengeführte Unternehmen wird eine starke Stellung in der deutschen Bankenlandschaft einnehmen.“

Ihren Sitz hat das Bankhaus Lampe nicht etwa in Bielefeld, sondern in Düsseldorf. Daneben gibt es Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Berlin, Bonn, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Münster, Osnabrück und Stuttgart sowie in New York City, London und Wien.

Für das Bankhaus Lampe hatte es mehrere Kaufinteressenten gegeben. Nach und nach verabschiedeten sich die Schweizer UBS, der französische Bankier Philippe Oddo, dem seit 2016 schon die Frankfurter BHF-Bank gehört, sowie die Bethmann Bank, eine Tochter der niederländischen ABN Amro.

Lampebank in Münster. Foto: Paul Edgar Fels Lampebank in Münster. Foto: Paul Edgar Fels

Der jetzt unterzeichnete Kaufvertrag sieht den Erwerb aller Gesellschaftsanteile an der Bankhaus Lampe KG vor, der nach Vorliegen aller Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vollzogen wird. Damit verbunden ist eine vollständige Übernahme und Integration aller Mitarbeiter, Tochtergesellschaften, Kunden und Standorte durch Hauck & Aufhäuser. Die kulturelle Ähnlichkeit der beiden traditionsreichen Privatbanken wird die Zusammenführung erleichtern, heißt es.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 224 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen.

Der Oetker-Konzern hat 2018 mit knapp 15.000 Beschäftigten 7,1 Milliarden Euro mit Lebensmitteln, Getränken, Hotels, Chemie und Bankgeschäften umgesetzt. Seit Jahren wird der Konzern umgebaut. 2017 trennte sich Dr. Oetker von der Container-Schiffart. Für 3,7 Milliarden Euro übernahm der dänische Marktführer Maersk Hamburg-Süd von den Ostwestfalen, die mit diesem Schritt rund die Hälfte ihres Umsatzes einbüßten.

Der chinesische Konzern Fosun ist noch an weiteren europäischen Firmen beteiligt oder bei ihnen eingestiegen. So hält Fosun am Hamburger Modekonzern Tom Tailor rund 77 Prozent der Aktienanteile. Zudem hat Fosun im Herbst 2019 die Namensrechte des insolventen Traditionsunternehmen Thomas Cook erworben.

„Der Erwerb der Marke Thomas Cook erlaubt es der Gruppe, ihre Tourismusgeschäfte auszubauen“, hatte der Chef von Fosun Tourism, Qian Jiannong, damals gesagt.