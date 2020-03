Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Geplant war die Einführung eines neu entwickelten Haut-Desinfektionsmittels eigentlich erst im kommenden Sommer. Wegen des Coronavirus und der aktuellen Versorgungslage aber hat das Bielefelder Pharmaunternehmen Dr. August Wolff den Produktionsstart kurzfristig vorgezogen. Am Donnerstag lief in Bielefeld die erste Charge vom Band. Sie wird vermutlich am Wochenende in den ersten Apotheken verfügbar sein, heißt es.