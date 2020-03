Bad Salhzuflen (WB/in). Die größte Jobmesse in Ostwestfalen-Lippe, die „My Job“ in Bad Salzuflen , wird nach Angaben der Veranstalterin Melanie Wöllner wie geplant vom 13. bis 15. März in der Halle 20 des Bad Salzufler Messegeländes stattfinden.

Mehr als 200 Firmen informieren auf der 12.500 Qua­dratmeter großen Ausstellungsfläche über Berufsaussichten und freie Jobs. An vielen Stellen können Besucher selbst erproben, ob sie für die Arbeit in Frage kommen und ob sie ihnen Spaß macht. Es gibt unter anderem Angebote für Coaching, Bewerbungsmappencheck, Bewerbungsfotos und ein Blind Date in der Black Box. Hinzu kommt ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, zu dem auch eine Podiumsdiskussion zur Integration sexueller Minderheiten in die Arbeitswelt zählt.

Melanie Wöllner Foto: Oliver Schwabe

Unter den Besuchern werden auch in diesem Jahr einige Schulklassen erwartet. Die „My Job“ ist am Freitag 9 von 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet einen Euro.

Als Reaktion auf den Coronavirus lässt der Veranstalter zusätzliche Ständer mit Desinfektionsmittel aufstellen.