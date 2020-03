Innovative Technologien und digitalisierte Prozesse haben ihr großes Potential für deutsche Handwerksbetriebe in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Dank des mobilen Digitalisierungsratgebers der Firma Craftnote müssen für die Umstellung auf eine digitale Arbeitsweise keinerlei teure Berater mehr ins Haus geholt werden. Stattdessen führen die praktischen Online-Lektionen des DigiGuides Inhaber eines Handwerksbetriebes methodisch und gut verständlich an das wichtige Thema heran und begleiten sie auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft.