Von Bernhard Hertlein

Bad Salzuflen/Bielefeld (WB). Die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus zwingen auch die Veranstalter der „My Job“ zur Absage. Die Online-Marketing-Konferenz-Bielefeld OMKB, die am 27. März stattfinden sollte, wird in den Sommer verschoben.

„My Job“, die größte Jobmesse in OWL , hätte am Freitag beginnen sollen und bis Sonntag gedauert. Etwa 200 Unternehmen wollten wieder die Möglichkeit nutzen, neue Mitarbeiter und Auszubildende anzuwerben. Die Messe wurde in der Vergangenheit von älteren Schülern und Arbeitnehmer, die sich beruflich weiter entwickeln wollten, als Orientierung und für erste Bewerbungen genutzt. Dazu diente auch ein interessantes Begleitprogramm in der Halle 20 des Bad Salzufler Messegeländes.

Die für den 27. März geplante 5. O nline Marketing Konferenz Bielefeld wird nur verschoben. Es gibt sogar schon einen neuen Termin: 21. August 2020. Zur „OMKB“ kommen mehr als 800 Branchenexperten in die Bielefelder Stadthalle.