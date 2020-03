Im folgenden Artikel werden Ihnen 6 Punkte geschildert, die Sie unbedingt beim Kauf eines gebrauchten Autos beachten sollten:

1. Checkliste aufstellen und abarbeiten

Für die Überprüfung eines angebotenen Gebrauchtwagens müssen Sie sich Zeit lassen. Autos sind keine Postkarten, die man nur von vorne und hinten begutachten muss, sondern komplexe Maschinen mit Vorder-, Rück-, Ober- und Unterseite, Innenräumen für den Motor, die Insassen, und das Gepäck. Sollten Sie selber nicht beruflich mit Autos zu tun haben, ist eine mitgebrachte Checkliste über alle potenziellen Mängel dringend zu empfehlen. Sinn dieser Liste ist es, einen guten Gesamteindruck vom Fahrzeug zu erhalten. Wenn alle Komponenten reibungslos funktionieren, aber Kratzer und Schrammen am Lack erkennbar sind, welche vom Händler nicht angezeigt wurden, rechtfertigt dies einen Preisnachlass.

Autoclubs wie der ADAC bieten Checklisten als ausdruckbare Dateien an. Daneben gibt es auch Apps, auf denen Sie ohne viel Papier alle relevanten Punkte während der Inspektion des Gebrauchtwagens abhaken können.

2. Probefahrt

Die Möglichkeit der Probefahrt muss bei allen Gebrauchtwagenhändlern zwingend gegeben sein. Aber bevor Sie einsteigen und losfahren, überprüfen Sie bitte zur eigenen Sicherheit die Straßentauglichkeit des Wagens. Haben die Reifen noch genug Profiltiefe, um nicht den Halt am Asphalt zu verlieren? Funktionieren die Lichter? Ist der Fahrersitz fest eingerastet und können von dort aus alle Pedale voll durchgetreten werden?

Ist der Wagen grundsätzlich fahrtauglich, kann die Probefahrt angetreten werden. Die Empfehlung lautet, eine möglichst vielfältige Probestrecke abzufahren. Also nicht nur im Stadtverkehr eine Runde um den Block fahren, sondern auch einen Umweg über Bundesstraßen und Autobahnen nehmen, um Motor und Getriebe unterschiedlichen Geschwindigkeiten auszusetzen. Idealerweise fährt man abends zur Dämmerung, so können auch alle verfügbaren Lichter auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Vor Probefahrten sollte zudem eine Vereinbarung unterzeichnet werden, die ganz genau darlegt, wie viele Kilometer ein Probefahrer ungefähr fahren darf, und wer denn darauf entfallenen Benzinverbrauch bezahlen muss. Mustervereinbarungen gibt es auch hier bei den Automobilclubs. So verhindern Sie, dass die Probefahrt in einer bösen Überraschung endet.

Unbedingt ist auch auf den Versicherungsschutz zu achten. Neuwagen sind in der Regel vollkaskoversichert, Gebrauchtwagen jedoch nicht unbedingt. Sprechen Sie sich hierüber mit dem Verkäufer vorher ab.

3. Fahrzeugpapiere studieren

Die zu einem PKW gehörenden Dokumente sind seine Vergangenheit und offenbaren Dinge, die selbst bei genauem Betrachten des Wagens an sich nicht festgestellt werden können. Dazu zählen der Kilometerstand, die Zahl der Vorbesitzer, die Unfälle, die regelmäßigen Hauptuntersuchungen durch Organisationen wie TÜV oder Dekra. Je länger eine Untersuchung zurückliegt, desto riskanter. Ebenso müssen Sie sich bei vielen Vorbesitzern die Frage stellen, ob etwas an dem Auto komisch oder gefährlich ist, dass so viele Leute das Auto anscheinend möglichst los sein wollten.

Ebenso spielt das Scheckheft des Autos eine große Rolle. Dabei handelt es sich um ein Notizheft, in dem alle Überprüfungen, Reparaturen und Wartungen am Auto dokumentiert sind. Autos, deren Verkäufer Ihnen ein voll ausgefülltes Scheckheft aushändigen können, bezeichnet man auch als „scheckheftgepflegt“. Seien Sie aber achtsam: Wenn ein Scheckheft zwar ausgefüllt wirkt, jedoch das Papier noch druckfrisch ist und alle Seiten mit genau demselben Kugelschreiber in genau derselben Farbe beschrieben sind, riecht das nach Betrug.

4. Gewährleistungsrecht sicherstellen

Was, wenn alles gewissenhaft geprüft wurde, aber nach einem Monat gibt der Motor den Geist auf, und man weiß nicht warum? Nutzen Sie Ihr Recht auf Gewährleistung! Dies ist ein allgemeines Vertragsrecht, wonach Verkäufer bei Mangelleistung für beschädigte Ware aufkommen müssen. Theoretisch haben die Händler dabei die Wahl zwischen einer Nachbesserung, sprich Reparatur des Schadens, und einer Ersatzlieferung. Praktisch kommt immer die Reparatur zum Einsatz, da eine Ersatzlieferung des gleichen Automodells für den Verkäufer mit unverhältnismäßig großen Aufwendungen und Kosten einherkäme. Erst wenn er zweimal dabei scheitert, den Schaden zu beheben, hat man als Käufer ein Recht auf Rücktritt vom Kaufvertrag und Erstattung des Kaufpreises.

Natürlich muss der Händler nicht für jeden Schaden aufkommen. Verschleißerscheinungen von Komponenten mit vielen beweglichen Teilchen sind über die Zeit hinweg zu erwarten und kommen bei Gebrauchtwagen natürlich früher als später. Allerdings lässt sich oft darüber streiten, wann ein Schaden als Verschleiß gilt und wann nicht. Ebenso kann der Verkäufer nicht in Haftung genommen werden, wenn der Schaden erst nach dem Kauf verursacht wurde.

5. Den Verkäufer beachten

Das Verhalten des Verkäufers kann Vertrauen erregen oder stutzig machen. Versuchen Sie, nicht nur auf seine Worte zu achten, sondern auch zwischen den Zeilen zu lesen. Deckt er Sie mit einem Redeschwall zu, der Sie kaum zu Wort kommen lässt? Hat er den Wagen erst vor kurzem erworben und will ihn anscheinend schnell wieder los werden? Macht er nur mündliche Zusagen, die später nicht im Vertrag stehen? Verweigert er ein professionelles Gutachten oder drängt zum Vertragsabschluss? Jedwedes Verhalten, dass Sie direkt oder indirekt an der Überprüfung des Gebrauchtwagens hindert, ist ein guter Grund, vom Kauf besser zurückzutreten.

6. Sachverständige hinzuziehen

Autos blicken auf eine bewegte Entwicklung in drei Jahrhunderten zurück, von den Anfängen in der Industrialisierung über die Massenkommerzialisierung im Atomzeitalter bis hin zu neuen Energiemodellen in unserer Informationsära. All dies hat die Komplexität des Autos nur noch gesteigert, und deswegen ist es keine Schande, wenn sich nicht jeder vollends derart mit Autos auskennt. Deswegen können auch Experten hinzugezogen werden. Beauftragt von Clubs wie dem ADAC, Prüfinstituten wie dem TÜV oder anderen Gutachter-Firmen, begleitet sie der Gutachter sowohl bei der Inspektion als auch der Probefahrt. Die oben erwähnte Checkliste arbeitet er zuverlässig ab. Der Gegenpreis für seine Leistung ist eine Gebühr, die sich zwischen 70 und 150 Euro erstrecken kann, wobei der Zeitaufwand eine Rolle spielen wird. Doch das ist weit billiger als die Reue, die man eines Tages nach einem Fehlkauf aufgrund verborgener Mängel empfinden könnte.