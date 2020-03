Auch in Bielefeld-Oldentrup will Amazon ein Verteilzentrum errichten. Foto: dpa

Bielefeld (WB/in). Der Onlinehändler Amazon baut seine Investitionen in die Logistik in Ostwestfalen-Lippe aus. Am Mittwoch gab das Unternehmen bekannt, dass im Bielefelder Stadtteil Oldentrup auf dem ehemaligen Speditionsgelände der Firmen Schenker und Hellmann ein Verteilzentrum errichtet werden soll.