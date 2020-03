Real-Markt an der Gütersloher Straße in Bielefeld-Brackwede. Foto: Thomas F. Starke

Von Bernhard Hertlein

Minden (WB). Edeka will wohl doch weniger Real-Märkte übernehmen als ursprünglich geplant. Hatte der führende Lebensmittel-Einzelhändler in Deutschland im Herbst sein Interesse an 87 der zum Verkauf stehenden 275 früheren Supermärkte des Metro-Konzerns beim Bundeskartellamt angemeldet, so reduzierte er die Zahl nach einem Bericht der „Lebensmittelzeitung“ jetzt auf 50.

Etwa die Hälfte der Standorte auf dieser Liste soll an die Edeka-Regionalgesellschaften Minden-Hannover und Südwest gehen. Die Gesellschaft in Minden beliefert Edeka-Märkte im Norden und Osten von OWL. Die Märkte in Westen, also Bielefeld sowie die Kreise Paderborn und Gütersloh, fallen in die Zuständigkeit der Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr in Moers. Sie soll erklärt haben, nicht mehr als ein Dutzend Real-Märkte übernehmen zu wollen.

Ebenfalls Interesse an Real-Übernahmen angemeldet hat beispielsweise die zur Lidl-Gruppe gehörende Kaufland-Kette .

Acht Real-Märkte in OWL

Metro hat vor knapp einem Monat bekannt gegeben, dass die Supermarktkette Real an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft wird. Dieser werde Real zerschlagen und meistenteils weiter veräußern. Ein Großteil der Filialen solle aber weiter betrieben werden – unter welchen Namen ist unklar. Insgesamt zählt die Kette in Deutschland 276 Real-Märkte und 34.000 Mitarbeiter.

In Ostwestfalen-Lippe umfasst das Netz von Real acht Filialen. Drei befinden sich in Bielefeld. Hinzu kommen Paderborn, Brakel, Detmold, Gütersloh und Espelkamp.