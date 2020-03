Häufig wird es recht spät bemerkt: Das eigene Auto verliert Öl. Dadurch wird nicht nur die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen, das Fahrzeug kann erheblichen Schaden nehmen. Wie sich ein solcher Defekt beheben lässt und wann in jedem Fall die Werkstatt eine Instandsetzung vornehmen sollte, klären wir hier.

Häufig wird es recht spät bemerkt: Das eigene Auto verliert Öl. Dadurch wird nicht nur die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen, das Fahrzeug kann erheblichen Schaden nehmen. Wie sich ein solcher Defekt beheben lässt und wann in jedem Fall die Werkstatt eine Instandsetzung vornehmen sollte, klären wir hier.

Ölverlust: Wie feststellen?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten für Autofahrer, einen Ölverlust im eigenen Fahrzeug festzustellen: Zum einen ist es möglich, dass unter dem Auto ein Ölfleck sichtbar wird. Dies ist gar nicht so einfach zu ermitteln, weil sich auf vielen Parkplätzen ohnehin alte Ölflecken befinden. Wer den Verdacht hat, dass der eigene Wagen einen Teil seines Schmiermittel verliert, sollte hier einen genaueren Blick wagen. So ist es sinnvoll, beispielsweise ein Stück Pappe unter das Fahrzeug zu legen. Durch die Pappe werden frische Ölflecken sichtbar; außerdem kann verhindert werden, dass das Öl in das Grundwasser gelangt. Die zweite Variante zur Feststellung eines Ölverlustes ist das Absinken der Füllmenge im Motor. Hierfür sollte regelmäßig der Füllstand bestimmt werden. Fällt dieser innerhalb von wenigen Kilometern merklich ab, lohnt die Ursachensuche.

Fahrzeug verliert Öl: Was tun?

Auch der Focus hat sich bereits dem Thema Ölverlust gewidmet - und mahnt zur Ruhe. Zunächst sollte ermittelt werden, wo das Öl verloren geht. Der Blick mit der Taschenlampe in den Motorraum und den Unterboden des Fahrzeugs lässt nicht selten erkennen, wo sich das Leck befindet. Anhand der Leckstelle lassen sich auch Aufwand und Kosten für die Beseitigung abschätzen.

Motor- oder Getriebeöl?

Weiterhin lässt sich erkennen, ob es sich um Motor- oder Getriebeöl handelt. Der Unterschied kann anhand der Geruchsprobe ermittelt werden: Während Motoröl beinahe geruchsneutral ist, sondert Getriebeöl einen recht charakteristischen und penetranten Gestank ab. Die Unterscheidung ist notwendig, damit der Fahrzeugbesitzer auch weiß, wo gegebenenfalls nachgefüllt werden muss. Läuft das Getriebe leer, ist auch eine häufige Prüfung des Motorölstandes kaum noch sinnvoll - der Getriebeschaden ist dann nur noch eine Frage der Zeit.

Undichtigkeiten finden

Sofern tatsächlich Motoröl verloren geht, sollte natürlich schnellstmöglich das Leck gesucht werden. Wer selbst einen Ölwechsel vornehmen kann, ist auch hierzu in der Lage. Auf den ersten Blick ist die Bestimmung der Undichtigkeit gar nicht einfach möglich, weil zumeist der gesamte Motor ölverschmiert ist. Das Öl sammelt sich häufig an der tiefsten Stelle der Ölwanne, um dann abzutropfen - ganz unabhängig davon, wo es am Motorblock austritt. Aus diesem Grund muss zunächst der komplette Motorblock gereinigt werden. Dafür kann Bremsensreiniger oder ein anderer Kaltreiniger verwendet werden. Ist das Öl komplett entfernt, sollte eine Probefahrt erfolgen. Diese Probefahrt sollte durchaus einige Kilometer umfassen, damit das Öl Betriebstemperatur erreicht. Erst dann ist es so dünnflüssig, dass es an der Leckstelle wieder austreten kann. Eine erneute Suche sollte nun klarer zeigen, wo das Öl den Motorblock verlässt.

Wo Undichtigkeiten typischerweise vorkommen können

Natürlich gibt es am Fahrzeug diverse Dichtungen, die mit dem Alter des Fahrzeugs undicht werden und einen Ölaustritt ermöglichen können. Die typischen Ursachen für die Undichtigkeit haben wir hier einmal zusammengestellt:

Dichtung am Ölfilter: Hier kann es schon genügen, den Ölfilter nachzuziehen.

Ölwanne undicht. Bei einigen Fahrzeugen kann die Ölwanne durch Steinschlag korrodieren und dann durchrosten, manchmal ist einfach nur die Dichtung am Motorblock betroffen.

Ventildeckeldichtung, kann zumeist durch Abbau des Luftfilterkastens identifiziert werden.

Zylinderkopfdichtung wird nach außen undicht. Der Wechsel ist vergleichsweise teuer und aufwendig, glücklicherweise kommt ein solcher Schaden nur selten vor.

Dichtring Kurbelwelle. Bei einigen Fahrzeugen tritt das Öl direkt am Wellendichtring der Kurbelwelle aus. Sofern das Modell für diese Undichtigkeit anfällig ist, sollte bei einem Zahnriemenwechsel auch ein Austausch des Wellendichtrings erfolgen.

Das Öl findet seinen Weg

Ölverlust ist häufig eine Alterserscheinung bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung. Wie hoch die Kosten für eine Beseitigung werden, lässt sich im Vorfeld nicht feststellen und hängt ganz von der Ursache ab. In jedem Fall sollten sich Fahrer möglichst schnell auf die Lecksuche begeben, damit die Ursache im Interesse der Umwelt und der Vermeidung von Folgeschäden schnell abgestellt werden kann. Alles rund um Öl und Ölfilter kann man im Netz günstiger erwerben als in der Werkstatt, wie beispielsweise auf pkwteile.de.