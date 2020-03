Harnsteine sind in Industrienationen ein weitverbreitetes Leiden. Eine ungesunde Ernährung kann ihre Entstehung begünstigen. Was noch?

Wohlstandserkrankung Harnsteine – alles Wissenswerte

Harnsteinerkrankungen haben in westlich geprägten Industrienationen stark zugenommen und gelten mittlerweile als Wohlstandskrankheit. In Deutschland hat sich die Zahl der Neuerkrankungen laut der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. innerhalb der letzten 10 Jahre verdreifacht.1 Fast jeder 20. Bürger leidet mittlerweile mindestens einmal im Leben an Harnsteinen. Auch Kinder sind zunehmend betroffen.

Ursache von Harnsteinen meist ungesunder Lebensstil

Kalziumoxalat und Harnsäure befinden sich neben anderen Substanzen eigentlich in gelöster Form im Urin. Bei sehr hoher Konzentration verbinden sich diese jedoch miteinander. Es entstehen kleine Kristalle, die sich wiederum zusammenlagern und einen oder mehrere Harnsteine (Urolithen) bilden können.

Als Ursache für die Entstehung von Harnsteinen sehen Experten in erster Linie

eine sehr fett-, eiweiß- und salzreiche reiche Ernährung,

angeborene Fehlbildungen der Harnwege,

Übergewicht,

zu wenig Flüssigkeitszufuhr über einen längeren Zeitraum.

Aber auch bei Erkrankungen wie Blasenentleerungsstörungen, Harnwegsinfekten oder Stoffwechselstörungen besteht ein erhöhtes Risiko, Harnsteine zu entwickeln.

Harnsteinen können lange unbemerkt bleiben

Harnsteine verursachen oft kaum Beschwerden. Selbst große Steine werden von Betroffenen oftmals lange nicht bemerkt. Erst wenn sie beispielsweise aus den Nieren in die Harnleiter wandern und diese verstopfen führen sie meist zu sehr starke Schmerzen (Koliken), da der Körper durch krampfartige Muskelkontraktionen versucht diese Fremdkörper loszuwerden. Je nach Lage des Steins können die Schmerzen auch in andere Körperbereiche (zum Beispiel den Unterbauch) ausstrahlen. Ebenso berichten einige Patienten von Beschwerden beim Wasserlassen, Blut im Urin und Übelkeit.

Harnsteinen vorbeugen: Ernährung, Bewegung und Co.

Sicher vermeiden lassen sich Harnsteinerkrankungen nicht. Es gibt jedoch Maßnahmen, um das persönliche Risiko zu minimieren. Hierfür empfehlen Mediziner beispielsweise über den ganzen Tag verteilt regelmäßig und viel zu trinken – am besten Wasser, Früchte- oder Kräutertees. Als Richtlinie gilt eine Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2 bis 3 Liter pro Tag.

Ein weiterer Schlüsselfaktor zur Prävention von Harnsteinen ist die Ernährung: Statt viel Fleisch und Milchprodukte sollten vor allem Gemüse und Obst vermehrt auf den Speiseplan. Gesundes Kochen kann zudem dazu beitragen, das Körpergewicht zu normalisieren. Wer an Übergewicht leidet, sollte sich darüber hinaus jedoch ebenfalls regelmäßig sportlich betätigen. Denn auch zu viele Pfunde auf der Waage gelten als Risikofaktor für die Entstehung von Harnsteinen.

Behandlung von Harnsteinen mit Medikamenten und Schallwellen

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V. geht davon aus, dass etwa 1,2 Millionen Menschen pro Jahr in Deutschland wegen einer Harnsteinerkrankung behandelt werden müssen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass etwa 80 Prozent der Harnsteine den Körper auf natürliche Weise verlassen.Medikamente, die die Steine auflösen, können das Ausscheiden beschleunigen.

Reicht die medikamentöse Behandlung nicht aus, muss der Urologe (Spezialist für Harn- und Geschlechtsorgane) über die weitere Vorgehensweise entscheiden. Dabei spielen vor allem die Lage, Größe, Ursache und Anzahl der Ablagerungen eine Rolle. In vielen Fällen lassen sich Harnsteine von außen mithilfe von fokussierten Energiewellen zerkleinern. Diese sogenannte ESWL-Therapie (Extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie) erfolgt ambulant und ohne Narkose. Jedoch sind in der Regel mehrere Sitzungen notwendig, weshalb die Therapie meist mehrere Monate andauert.

Operative Entfernung von Harnsteinen

Darüber hinaus steht dem Arzt auch eine endoskopische Methode zur Verfügung. Hierbei werden Harnsteine im Rahmen einer Harnleiterspiegelung entfernt. Der Mediziner führt eine dünne Sonde mit Kamera und medizinischen Instrumenten (Endoskop) in die Harnröhre ein und kann damit den Harnstein entfernen. Große Steine können zudem vorher mit einem Laser zertrümmert und dann abgetragen werden. Die Behandlung erfolgt in der Regel unter Vollnarkose. Oft legt der Arzt in diesem Zusammenhang auch eine Harnleiterschiene. Darunter versteht man einen dünnen Kunststoffschlauch, welcher die durch den Stein entstandene Engstelle überbrücken und den Urin künstlich ableiten soll. Das ist wichtig, damit kein Harnstau entsteht und die Niere nicht geschädigt wird. Nach einigen Tagen kann die Schiene jedoch meist wieder entnommen werden.

Bei größeren Harnsteinen ist hingegen eine Perkutane Nephrolitholapaxie (PNL-Methode) notwendig, bei der das Endoskop durch einen daumendicken Zugang an der Körperseite eingeführt wird.