Zwei Monate sind im neuen Jahr bereits vergangen und nachdem sämtliche Tätigkeiten rund um den Jahreswechsel endlich abgeschlossen sind, geht es für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen jetzt darum, über das Geld nachzudenken. Im Mittelpunkt stehen dabei Anlagestrategien, die im aktuellen Jahr 2020 besonders attraktiv erscheinen. Worin sollte unbedingt investiert werden und welche Mittel und Wege sind dafür am besten geeignet?

Warum eine Anlagestrategie wichtig ist

Wer sich einmal mit der Idee auseinandergesetzt hat, persönliches Guthaben anzulegen, ist mit Sicherheit auch bereits auf Anlagestrategien gestoßen. Wie in jedem anderen Lebensgebiet ist es wichtig, eine solche Strategie bei der Geldanlage parat zu haben, um möglichst konzeptionell vorzugehen. Im Normalfall ist das Hauptziel einer solchen Anlagestrategie, Gewinne zu erzielen. Die können einerseits möglichst hoch ausfallen, was einer risikoreichen bzw. aktiven Anlagestrategie entspricht, oder möglichst sicher sein, was gerne auch als konservative oder passive Strategie bezeichnet wird.

Völlig gleich, welche Strategie am Ende gewählt wird: Das wichtigste Element einer solchen Strategie ist und bleibt die Streuung der Anlagen. Durch diese Diversifikation ist es möglich, auf Schwächephasen eines ausgewählten Anlageteils zu reagieren. Wer zum Beispiel gleichzeitig in Festgeld, Aktien und Währungshandel investiert, sichert sich gegen plötzliche Wertverluste ab. Die Euro Dollar Entwicklung der letzten Wochen zeigt etwa einen Anstieg auf einen neuen Höchstwert des Paares EUR/USD seit Anfang Januar. Noch vor einem halben Monat hätten hier jedoch große Verluste entstehen können. Die gleiche Situation gilt für Wertpapier und andere Assets. Deshalb kann zum Beispiel nach Branchen oder Ländern diversifiziert werden.

Lieber lang- oder kurzfristige Strategie anwenden?

Die Anlagestrategien unterscheiden sich nicht nur durch die Anzahl der Einzel-Investments und dem mit ihnen verbundenen Risiko, sondern ebenfalls durch die Zeit, über die das Investment gehalten wird. Ein beliebtes Beispiel ist die Buy-and-Hold-Strategie, die eindeutig auf langfristigen Erfolg ausgelegt ist und überhaupt erst nach rund fünf Jahren merkliche Resultate abliefert. Da der optimale Kaufs- oder Verkaufszeitpunkt für Aktien nur schwer festzustellen ist, setzt die Strategie darauf, das Investment zu halten und auf Kurssteigerungen zu warten.

Für echte Experten eignet sich die Growth-Strategie. Hierbei wird dank Insiderwissen in ausgewählten Branchen darauf vertraut, dass sich junge, aufstrebende Unternehmen gut weiterentwickeln werden. Ob das am Ende geschieht, ist fraglich, was den Risikofaktor dieser Anlagestrategie vergleichsweise hochsteigen lässt. Insbesondere Unternehmen aus der IT- und Energie-Branche finden sich in diesem Segment gerne wieder. Noch detaillierter wird es mit der Value-Strategie, die sämtliche vorhandene Daten und Bilanzen eines Unternehmens analysiert, um anschließend einen Anlageweg vorzugeben. Diese Strategie eignet sich oftmals eher für größere, bereits bekanntere Unternehmen, da mehr Daten für sie verfügbar sind als für kleinere Start-ups.

Zu guter Letzt bleiben noch zwei beliebte Strategien, die miteinander in Verbindung stehen. Einerseits gibt es hier die antizyklische Anlagestrategie. Um dieser zu folgen, werden Aktien erst dann gekauft, wenn sie aktuell an Wert und Vertrauen bei Investoren sowie Experten verlieren. Das Verfolgen dieser Strategie erfordert allerdings viel Vertrauen, da in der Zukunft liegende Entwicklungen prognostiziert werden müssen, ehe mit Gewinn verkauft wird. Andererseits sorgt die prozyklische Anlagestrategie für Investments bei aktuell erfolgreichen Unternehmen, die sich im ausgewählten Zeitrahmen auch weiterhin positiv entwickeln sollten.

Die Frage, welche Anlagestrategie sich 2020 lohnt, kann also nicht pauschal beantwortet werden. Es handelt sich um eine Frage der persönlichen Präferenzen, die einige Grundsätze wie die Anlage-Diversifikation beachten müssen.