Trends auf dem Möbelmarkt

Wer Möbelmessen besucht hat es längst festgestellt, der Trend geht wieder hin zu mehr Natürlichkeit und zu solidem Echtholz. Die Designer zeigen viel Holz in traditioneller Art, aber auch schicke Designs aus Holz in modernem Stil. Es gibt immer wieder Überraschungen, welche Modelle die Kunden besonders ansprechen. So sind Holzmöbel mit Aluminium oder Edelstahl kombiniert neue Einflüsse im Bereich der Speisezimmer. Es verbinden sich in diesen Designs moderne natürliche Materialien in edler Optik. Holz ist unheimlich wandelbar und kann mit den ergonomisch geformten Sitzen und Lehnen für Stühle ein Gewinn im Sinne der Verbraucher sein. Angepasst an die Körperform und eine gesunde Sitzhaltung sind diese Stühle bequem in der Nutzung.

Bei den Tischen beobachtet man einen ganz neuen Trend. Echtholztischplatten sind bekannte und beliebte Stilmittel in der Wohnung. Neu sind Hölzer mit einem gewachsenen Abschluss, eine Seite oder beide bleiben unbearbeitet. Die urige Wirkung der aus dem Stamm geschnittenen Platten ist gewünscht und betont die natürliche Fertigung des Möbels. Es entstehen Einzelstücke für Liebhaber solider Tische.

Beliebt bleibt auch die Tischplatte aus Holz kombiniert mit Epoxidharz. In diese können Gegenstände eingegossen sein zur Dekoration oder es werden Leuchten integriert für die romantische Beleuchtung des Essplatzes. Der Fantasie der Möbeldesigner sind keine Grenzen gesetzt. Sehr robust wirken Hölzer mit unbehandelten Seiten, die in gefärbtes Epoxidharz eingelassen sind. Mit blauer Färbung erhält man die Wirkung eines Flusses auf der Tischplatte.

Ein Tisch aus Holz darf in keinem Speisezimmer fehlen. Die charakteristische Maserung der Hölzer und die unterschiedlichen warmen Farben der Platten schenken jedem Raum ein unverwechselbares Ambiente. Mit den Stilideen eingegossener Objekte in Epoxidharz und mit dem einzigartigen Bild der spezifischen Holzmaserung der verschiedenen Holzsorten entstehen Einzelstücke, die Wärme und Behaglichkeit ausstrahlen. Man kann mit seinem Esszimmer viele persönliche Ideen ausdrücken und diese täglich genießen bei einem liebevoll arrangierten Dinner. Der Trend zu einem bewussten Essen beinhaltet auch die Wohnumgebung. Die bewusste und aufmerksame Gestaltung des Esszimmers wirkt sich auf die Lebensqualität der Menschen direkt aus.

Die traditionellen Bauernmöbel bleiben aktuell, sie sind Evergreens in der Möbelbranche. Die überlieferten Werte stehen für Gemütlichkeit und solide Verarbeitung. So erstaunt es nicht, dass auch jüngere Kunden die beliebten Möbel im Style der Bauernmöbel erwerben.