Welche Möglichkeiten für Sonnenschutz gibt es?

Das Sonnensegel: Hierbei handelt es sich um einen Schirm, der meist dreieckig ist, wie ein Segel, aber auch in anderen Formen erhältlich ist. Das Gute beim Sonnensegel ist, dass es sich ganz einfach mit Haken und Ösen am Haus, an Pfosten und an Mauern anbringen lässt. Dadurch ist der Gebrauch sehr flexibel.

Die Wandmarkisen: Diese Markisen sind ausgezeichnet für Terrassen und Balkone. Sie werden in der Regel fest an der Wand montiert. Dabei können die Wandmarkisen per Handkurbel oder auch elektrisch ein- und ausgefahren werden. Wandmarkisen können große Flächen beschatten und sind in Sachen Stabilität und Haltbarkeit die erste Wahl. Zudem nehmen sie keinen Raum in Anspruch, da sie an der Wand montiert sind.

Überdachungen: Eine feste Terrassenüberdachung bietet maximalen Sonnenschutz und ist ein dauerhafter Zusatz zu Ihrem Außenbereich. Abgesehen vom schattigen Fleckchen den es kreiert, bietet es auch Regenschutz, sodass man auch bei Regen seinen Garten oder Terrasse genießen kann. Hierbei kann man zwischen Überdachungen aus Holz, Kunststoff, Glas oder auch Stoff wählen. Eine besondere Variante der Terrassenüberdachung ist das Lamellendach. Dabei sind einzelne Lamellen aus Glas oder Aluminium auf einem Rahmen montiert, die sich elektrisch auf- und zuklappen lassen. Somit kann ein Lamellendach bei Regen wasserdicht werden, und bei Sonnenschein Schatten spenden und gleichzeitig einem Anstauen heißer Luft unter dem Dach vorbeugen.

Der Klassiker - Die Sonnenschirme: Der Zeitlose klassiker beim Sonnenschutz von Terasse und Garten ist ohne Frage der Sonnenschirm. Hier haben Sie eine nahezu unendliche Auswahl an Design, Größe, Form und Farbe. Für seitliche Sonneneinstrahlung können Sie einen Schirm mit abknickbarem Mast benutzen. Für kleine Balkone gibt es die Variante des Halbschirms, der sich an der Wand stellen lässt und somit keinen Raum in Anspruch nimmt. Wenn Sie über ausreichend Platz verfügen, so lohnt sich der Ampelschirm (auch als Freiarmschirm bekannt). Bei dieser Variante pendelt das Stoffdach frei am seitlich stehenden Arm.

Jeder der einen Außenraum besitzt, ob kleiner Balkon oder königlicher Garten, sollte den Sonnenschutz mit einkalkulieren. Somit sind Sie nicht nur vor schadhaften UV-Strahlen geschützt, sondern fügen Ihrem Garten, Balkon oder Terasse ein schönes Detail hinzu. Momentan sehnen wir uns vielleicht nach mehr Sonnenschein, aber in wenigen Monaten wird uns der Sommerhimmel zu viel des Guten anbieten. Lassen Sie Ihrer Fantasie bei der Wahl Ihrer Sonnenschutzidee freien Lauf - es gibt zahllose Ideen!