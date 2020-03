Von Bernhard Hertlein

Das ist, wie schon vorher bekannt, der gesamte Einzelhandel für Lebensmittel. Eingeschlossen sind auch Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Getränkemärkte. Hinzu kommen natürlich Apotheken. Darüber hinaus dürfen nach der am Dienstag gegen 22 Uhr veröffentlichten Verordnung auch Sanitätshäuser, Poststellen, Bankfilialen, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen öffnen. Ausdrücklich erlaubt sind des Weiteren Friseursalons, Reinigungen, Waschsalons und der Zeitungsverkauf. Zu denen, die nicht schließen müssen, gehören zudem Bau- und Gartenbaumärkte sowie Geschäfte für Tierbedarf.

Darüber hinaus sind noch der Großhandel sowie Dienstleister, zu denen auch Reparaturwerkstätten gehören, sowie Handwerker vom Öffnungsverbot ausgenommen. Sie dürfen weiter ihren Tätigkeiten nachgehen, heißt es in dem Erlass, der zunächst bis 19. April Gültigkeit besitzt.

Verzögerungen bei der Umsetzung der Verordnung

Alle anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels war die Öffnung vom Mittwoch an verboten. Einige hatten trotzdem geöffnet. Die Verordnung des NRW-Gesundheitsministeriums musste erst in kommunales Recht umgesetzt werden. Und da die zweite, in diesem Ausschlag gebende Anordnung erst in der Nacht verfügbar gewesen ist, konnten die zuständigen kommunalen Ämter erst am Mittwoch ihre Anweisungen an die Ordnungsbehörden schreiben.

Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des OWL-Handelsverbandes, begrüßte, dass die Ungewissheit, die viele Händler gequält habe, nun erst einmal beigelegt sei. Kritik übte er zugleich am Vorgehen der NRW-Landesregierung, die um 17 Uhr einen Erlass veröffentlicht und ihn nur fünf Stunden später in wichtigen Teilen schon wieder korrigiert habe.

Geschäfte für Tiernahrung und -zubehör – hier Fressnapf in Paderborn – dürfen weiter öffnen Foto: Jörn Hannemann Geschäfte für Tiernahrung und -zubehör – hier Fressnapf in Paderborn – dürfen weiter öffnen Foto: Jörn Hannemann

Am Mittwochabend teilte das NRW-Gesundheitsministerium auf Nachfrage mit, dass Geschäfte, die öffnen dürfen, auch Artikel außerhalb des Kernsortiments verkaufen dürfen. Das gilt etwa für den Supermarkt, der neben Lebensmitteln auch Kleidung verkauft, den Discounter, der auch Handys anbietet, die Drogerie, bei der man Fotos entwickeln kann, oder die Poststelle, die in einem Buchladen untergebracht ist. In Österreich ist dies, so der OWL-Handelsverband, verboten.

Warenabholung auch bei Möbelhäusern möglich

Nach Ikea haben ab sofort alle anderen Einrichtungshäuser geschlossen. Geöffnet bleibt etwa bei Porta und Zurbrüggen aber die Warenabholung. Außerdem, das gilt ebenso für den Elektronik- Mode- und Buchhandel, können Waren oft weiter online, telefonisch oder per Mail bestellt und danach ausgeliefert werden.

Wie berichtet, dürfen Super- und Baumärkte von nun an in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich auch sonntags öffnen , und zwar zwischen 13 und 18 Uhr. Allerdings haben einige Ketten schon erklärt, dass sie von der Möglichkeit nicht Gebrauch machen werden. Dazu zählt neben Rewe und Edeka Rhein Ruhr auch Kaufland sowie die Discounter Aldi und Netto. Dagegen kündigte die Baumarkt-Kette Hornbach in der „Frankfurter Allgemeinen“ an, dass sie dort, wo es erlaubt sei und Nachfrage besteht, die Häuser am Sonntag öffnen werde.

Händler müssen Warteschlangen verhindern

In einigen sozialen Medien entbrannte inzwischen eine Diskussion, ob zum Schutz vor dem Coronavirus die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten, begrenzt werden soll. Eine solche Regelung ist bislang nicht geplant, zumal dann die Gefahr bestünde, dass sich vor den Geschäften Schlangen bilden. Der Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums verpflichtet aber die Kommunen, alle Verkaufsstellen darauf hinzuweisen, dass sie neben den erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene auch solche zur Vermeidung von Warteschlangen vornehmen müssen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug vor, zum Schutz vor Ansteckungen Mindestabstände zwischen den Kunden vorzuschreiben. Er verwies auf Dänemark, wo Klebeetiketten auf dem Boden dabei helfen sollen, dass Kunden an den Kassen ausreichend Abstand zueinander halten.

Einige Geschäfte, darunter beispielsweise das Bauhaus in Bielefeld, haben bereits mit Kettenpfosten und Absperrbändern entsprechende Schutzzonen vor den Kassen und den Informationstheken markiert. Die Kunden und die Mitarbeiter sollen auf Abstand gehalten werden. Manche Märkte geben darüber hinaus Plastikhandschuhe an ihre Kassierer aus.