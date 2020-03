Die Zentrale des Damenmodekonzerns Gerry Weber in Halle. Foto: Oliver Schwabe

Von Oliver Horst

Halle (WB). Nach gerade erst zum Jahreswechsel überstandener Insolvenz in Eigenverwaltung sieht sich der Haller Damenmodekonzern Gerry Weber mit der nächsten Krise konfrontiert. Die Folgen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus treffen das Unternehmen, wie die gesamte Modebranche, schwer. Alle 200 eigenen Läden in Deutschland sind geschlossen, dazu viele der weiteren weltweit 500 selbstgemanagten Verkaufsflächen und natürlich auch Shops der Fachhändler. Für das eigene Verkaufspersonal – mehrere Hundert Beschäftigte – werde Kurzarbeit angemeldet, teilte der Konzern am Freitag mit, der insgesamt 3400 Mitarbeiter beschäftigt. Ob dies auch für weitere Bereiche geprüft wird, ließ Gerry Weber offen.