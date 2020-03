Von Oliver Horst

Bielefeld (WB). Kosten konsequent zu senken hat für Unternehmen in der Corona-Krise höchste Priorität, sagt Torsten Bendlin. Doch der zweite Blick müsse auch nach vorne gehen, kurzfristig auf eine Anpassung des Geschäftsmodells an die Situation und vor allem auf die Zeit nach der Krise, sagt der Chef des Bielefelder Start-ups Valuedesk. Er ist Experte in Sachen Kostenoptimierung, denn darum dreht sich sein Geschäft. Kunden wie Oetker, Dr. Wolff oder Marantec hätten mit Hilfe von Valuedesk im vergangenen Jahr Einsparungen von 100 Millionen Euro realisiert. Im Zusammenspiel mit den Unternehmen seien 130 konkrete Optimierungsmaßnahmen erprobt.