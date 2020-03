Von Bernhard Hertlein

Harsewinkel (WB), Der Landmaschinenhersteller Claas wird wegen des Coronavirus und Einschränkungen der Zulieferkette die Serienfertigung am Stammsitz in Harsewinkel zum Ende nächster Woche kontrolliert zurückfahren. Danach wird sie zunächst für drei Wochen bis 17. April eingestellt.

In Frankreich wurde die Traktorenproduktion bereits vergangene Woche zurückgefahren. Aktuell wird mit den Mitarbeitern des Landmaschinen-Herstellers in Harsewinkel eine Vereinbarung zu Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld erarbeitet. Ausgenommen vom Zurückfahren bleiben am Stammsitz die Bereiche Maschinen- und Ersatzteilversand, Umbau und Endausrüstung, Ersatzteilfertigung und Sonderinspektionen.

„Wir sind vorbereitet und können als Familienunternehmen nach den Erfahrungen in China, Italien, Frankreich und anderen Ländern aus einer Position der Stärke agieren. Unsere Erntetechnik ist systemrelevant für die Ernährung der Bevölkerung. Daher geht es jetzt darum das zeitweilige Zurückfahren der Serienfertigung sozial verträglich zu gestalten und alle Kräfte für die unmittelbaren Aufgaben zu bündeln“, erklärte Thomas Böck , Vorsitzender der Claas-Konzernleitung am Freitag.