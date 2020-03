Der Leistungskatalog gesetzlicher Krankenkassen unterscheiden sich in der Regel nicht stark – allerdings gibt es Abweichungen bei den zusätzlich angebotenen Leistungen sowie auch in bestimmtem Umfang bei den Kosten. Außerdem können Patienten weitere freiwillige Zusatzleistungen absichern, um von einem größeren Leistungsrahmen zu profitieren. Darüber hinaus sind es vor allem die sogenannten IGel-Leistungen, die nur in bestimmten Fällen von den Kassen übernommen werden.

Was sind IGeL-Leistungen?

Die Individuellen Gesundheitsleistungen werden oft auch Selbstzahlerleistungen genannt, was bereits impliziert, dass die Kosten dafür selbst getragen werden müssen. Inzwischen gibt es in diesem Bereich mehrere hundert Leistungen aus den verschiedensten medizinischen Bereichen, die in das offizielle Verzeichnis aufgenommen wurden.

Aus verschiedenen Gründen müssen sie nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, etwa, da sie nicht zur notwendigen Gesundheitsvorsorge gehören oder weil die medizinische Wirksamkeit der Leistung noch nicht (ausreichend) nachgewiesen wurde. Beispiele dafür wären spezielle Reiseimpfungen oder auch Akupunktur.

Die Anwendungen können also für Patienten durchaus angebracht und sinnvoll sein: Ist eine Reise in ein exotisches Land geplant und dort sind wiederum bestimmte Impfungen vorgeschrieben, sollten diese auch durchgeführt werden.

Einige IGeL-Leistungen befinden sich auch im Bereich der Vorsorgeuntersuchungen. Besteht aufgrund von Vorerkrankungen oder anderen gegebenen Risikofaktoren eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung, können zusätzliche Früherkennungsmaßnahmen ebenfalls angebracht sein. Ist dies begründet, so sind manche gesetzliche Kassen auch bereit, die Kosten für bestimmte IGeL-Leistungen zu übernehmen.

Welche Rolle spielen Zusatzversicherungen?

Für bestimmte Leistungen, die ebenfalls nicht vom Basiskatalog der gesetzlichen Krankenkassen abgedeckt werden, können Patienten eine Zusatzversicherung abschließen. Auch hier sind ganz unterschiedliche medizinische Schwerpunkte möglich – je nach individuellem Bedarf:

Krankenhauszusatzversicherung : z.B. für eine bessere Unterbringung bei Krankenhausaufhalten oder eine Chefarztbehandlung

: z.B. für eine bessere Unterbringung bei Krankenhausaufhalten oder eine Chefarztbehandlung Auslandsreisekrankenversicherung : u.a. für erweiterte Gesundheitsleistungen auch im Ausland

: u.a. für erweiterte Gesundheitsleistungen auch im Ausland Zahnzusatzversicherung : z.B. für kieferorthopädische Behandlungen bzw. übernimmt auch Kosten über die üblichen Sätze der gesetzlichen Kassen hinaus

: z.B. für kieferorthopädische Behandlungen bzw. übernimmt auch Kosten über die üblichen Sätze der gesetzlichen Kassen hinaus Weitere Ergänzungsversicherungen: z.B. für spezielle IGeL-Leistungen oder die Kostenübernahme bei Brillen und Kontaktlinsen

Dies sind nur einige Beispiele für eine große Auswahl an Möglichkeiten für die zusätzliche Gesundheitsversicherung. Die jeweiligen Angebote und Versicherungsverträge geben klar vor, welche Leistungen damit abgedeckt sind und welche Kosten entsprechend übernommen werden. Ist vorauszusehen, dass in einem bestimmten Bereich ein erhöhter Bedarf ist, kann sich eine solche Zusatzversicherung lohnen.

Welche IGeL-Leistungen sind besonders gefragt?

Insgesamt sind bestimmte Kategorien hier häufiger nachgefragt, beziehungsweise werden von Praxen in einem größeren Umfang angeboten:

Verschiedene Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung

Untersuchungen und Leistungen im Bereich der Augengesundheit

Untersuchungen und Leistungen im Bereich der Zahngesundheit

Untersuchungen und Leistungen im Bereich der Reisemedizin

Kassen- und IGeL-Leistungen zur Krebsfrüherkennung

Die Krebsvorsorge spielt eine besondere Rolle bei den IGeL-Leistungen. Einige Untersuchungen zur Früherkennung zählen hier dazu. Dass diese nicht zum Standardkatalog der Krankenkassen zählen ist meist darin begründet, dass ihr Nutzen oder auch die Verlässlichkeit der Untersuchungsergebnisse (noch) nicht ausreichend medizinisch belegt werden konnten. Dazu zählen unter anderem folgende Untersuchungen:

der sogenannte PSA-Test (Früherkennung von Prostatakrebs)

eine Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs

eine Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs

Da die Krebsvorsorge dennoch unter Umständen einen wichtigen Beitrag zur Früherkennung von Erkrankungen leisten kann, entscheiden sich viele Patienten trotzdem für entsprechende Untersuchungen. Es ist ratsam, sich bei einem begründeten Verdacht mit seiner Krankenkasse in Verbindung zu setzten. So werden in Einzelfällen die Kosten auch für IGeL-Vorsorgeleistungen übernommen.

Ein Beispiel sind zudem verschiedene hautärztliche Behandlungen in diesem Bereich. Dienen sie der Krebsvorsorge oder –therapie, fallen die Kosten dafür in jedem Fall in den Verantwortungsbereich der Krankenkassen. Sind sie hingegen kosmetischer Natur, müssen sie in der Regel selbst bezahlt werden.

Kassen- und IGeL-Leistungen rund um die Augengesundheit

Immer häufiger werden von Augenärzten Kosten mit den Patienten direkt verrechnet, obwohl dies eigentlich Kassenleistungen sind. Doch was bezahlt die Krankenkasse tatsächlich? wenn eine Sehhilfe benötigt wird?

Fast 50 Millionen deutsche Bundesbürger sind Brillenträger und benötigen entweder zeitweise oder ständig eine Brille. Da die Kosten für Sehhilfen schnell einen höheren dreistelligen Betrag erreichen können, sollten Betroffene sich über die Leistungen ihrer Krankenkasse rechtzeitig informieren.

Krankenkassen übernehmen nur teilweise die Kosten für Sehhilfen

Anders als bei den Untersuchungen zur Sehstärkenbestimmung werden die Kosten für Sehhilfen nur unter bestimmten Bedingungen von den Krankenkassen ganz oder teilweise übernommen. Grundsätzlich übernimmt die Kasse nur die Kosten für die Gläser (dies gilt für mineralische Gläser, nicht aber für Kunststoffgläser). Hinsichtlich des Gestells existiert deshalb schon seit langer Zeit ein echter Klassiker – die sogenannte Einheits-Brille, im Volksmund besser als „Kassengestell“ bekannt. Und auch wenn die Kasse selbst dieses Gestell mittlerweile nicht mehr zahlt, halten Optiker es als preisgünstige – und mittlerweile auch optisch attraktive und vielfältige – Basislösung nach wie vor bereit.

Verschiedene Anbieter bieten darüber auch die Möglichkeit einer speziellen Absicherung. Wer also auf eine Sehhilfe angewiesen ist, kann sich mit geringem Kostenaufwand absichern. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man alle paar Jahre von einer neuen, günstigen Brille profitiert, sondern auch bei Beschädigungen versichert ist. Da die Sehhilfen in der Regel täglich gebraucht werden, kann dies eine sinnvolle Lösung sein.

Wie Verbraucherschutzzentralen in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden haben, ist es bei knapp der Hälfte der befragten Augenarztpraxen zudem üblich, von den Patienten Gebühren für den Sehtest und die Mitgabe der Ergebnisse zu verlangen, obwohl diese Leistungen ausdrücklich von den Kassen übernommen werden.

Kontaktlinsen werden nur mit medizinisch begründeter Notwendigkeit in Höhe der Bezuschussung für eine Brille von den Kassen übernommen. Dies gilt zunächst nur für starre Linsen. Lediglich bei absoluter Unverträglichkeit oder anderen zwingenden Gründen können weiche Linsen ebenfalls bezuschusst werden.

Kassen- und IGeL-Leistungen rund um die Zahngesundheit

Die professionelle Zahnreinigung zählt zu den „Klassikern“ unter den IGeL-Leistungen in diesem Bereich. Dabei werden die Zähne umfassend gereinigt, Beläge entfernt, die Zahnoberflächen geglättet und mit Fluor „imprägniert“. Der tatsächliche Nutzen für den langfristigen Erhalt der Zahngesundheit ist dennoch nicht wissenschaftlich belegt – die Kosten müssen hier selbst getragen werden.

Dennoch sind zahlreiche Kassen bereit, hier zumindest einen Zuschuss zu gewähren, häufig verbunden mit der Durchführung durch einen Vertragsarzt und beschränkt auf einen bestimmten Betrag pro Jahr. Andere bezuschussen die Behandlung im Rahmen ihres Bonusprogramms.

Verschiedene Leistungen gehören jedoch standardmäßig zum Kostenportfolio der gesetzlichen Krankenkassen:

Kinder und Erwachsene: halbjährliche Kontrolluntersuchungen

bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren: drei Früherkennungs-Untersuchungen innerhalb von zwölf Monaten

Kinder zwischen sechs und 18 Jahren: Fluoridlackbehandlung zweimal jährlich bei erhöhten Kariesrisiko; zusätzlich Möglichkeit der Fissurenversiegelung

Erwachsene: Zahnsteinentfernung einmal jährlich; Paradontitis-Früherkennung alle zwei Jahre

Darüber hinaus bezahlt die Krankenkasse umfassende Leistungen im Rahmen einer Parodontitis. Dazu zählen auch verschiedene Nachuntersuchungen und Leistungen zur Mundhygiene.

Besonderheiten bei Füllungen und Zahnersatz

Ist eine Zahnfüllung notwendig, werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen. Allerdings gibt es hier Einschränkungen bei den eingesetzten Materialien. Kosten für typische Amalgamfüllungen werden grundsätzlich gedeckt. Zahnärzte, die kein Amalgam verarbeiten, dürfen von den Patienten bei anderen Materialien – etwa Kunststoff oder Zement – keine zusätzlichen Zahlungen verlangen. Sind Patienten mit Mehrkosten einverstanden, sollte dies schriftlich festgehalten werden.

Bei einem Zahnersatz zeigt sich eine ähnliche Situation. Generell übernehmen die Kassen hier die Hälfte der Kosten bei einer Regelversorgung. Standardlösungen wie Kronen und Brücken werden dabei aus Nicht-Edelmetall gefertigt; sind die Zähne sichtbar ist eine Verblendung vorgesehen. Patienten, die eine lückenlose Vorsorge in den letzten fünf Jahren nachweisen können, genießen ein 60-prozentige Kostenübernahme, nach zehn Jahren sind es 65 Prozent.

Ein Implantat als Zahnersatz muss in der Regel selbst bezahlt werden.

Da die Kosten in diesem Bereich sehr hoch ausfallen können und bei einer Nichtbehandlung weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen können, gibt es verschiedene Härtefallregelungen. Betroffene, etwa Geringverdiener, sollten sich dazu rechtzeitig mit ihrer Kasse in Verbindung setzen und einen Antrag stellen. Andere Patienten wie Bezieher von Hartz IV oder BAföG können ebenfalls eine vollumfängliche Kostenübernahme beantragen.

Kassen- und IGeL-Leistungen im Bereich der Reisemedizin

Zwar zählen viele besondere Impfungen wie beispielsweise gegen Gelbfieber, Cholera oder Mittel gegen Malaria nicht zum gesetzlich vorgeschriebenen Leistungskatalog der Krankenkassen, dennoch übernehmen viele die Kosten dazu – auf Antrag. Relevant sind dazu bestimmte Impfpflichten, die für die einzelnen Reiseländer vorgegeben sind.