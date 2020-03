Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Lob für Pragmatismus in NRW, Argwohn für ein umständliches Konzept des Bundes: Die Vertreter der Krankenhäuser mussten am Montag erst einmal alle Informationen neu einordnen, nachdem sie sich erst bitter über einen aus ihrer Sicht bürokratisch und zu klein konzipierten Schutzschirm von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beklagt hatten.

Der wich zwar in den Eckpunkten nicht mehr von den mehrfach nachgebesserten Plänen ab, gab aber vor Journalisten das Verspre- chen, dass die Krankenhäuser nicht auf den durch die Corona- Pandemie ausgelösten Kosten sit- zen bleiben.

560 Euro Entschädigung pro Tag

Zunächst sollen die Kliniken für die seit dem 16. März frei gehaltenen Krankenbetten 560 Euro pro Tag als Entschädigung erhalten. Mit 50 Euro je Patient wird ein Preisanstieg für Schutzkleidung abgefedert. Jeden neuen Intensiv- Platz fördert der Bund mit 50.000 Euro. „Wir werden uns das zeitnah ansehen und, wenn Bedarf ist, nachsteuern“, sagte Spahn.

Das genau hatte Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, am Morgen noch gefordert. Er blieb gegenüber dieser Zeitung bei sei- ner Kritik, dass Spahns System zu viel Bürokratie erfordere und wertvolle Kapazitäten binde. Auf die Belegschaften wirke das de- motivierend. Auch die katholi- schen Krankenhäuser im Münsterland fordern Nachbesserungen. „Es muss eine schnelle, unbürokratische, stabile und krisenfeste Lösung für die Kliniken und insbe- sondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben“, forderte der Verbund der Alexianer-Kliniken.

Erleichterung versprach in Düs- seldorf NRW-Gesundheitsminis- ter Karl-Josef Laumann (CDU), der die Ausfallzahlungen für die Klini- ken abwickeln will. „Wir werden den Krankenhäusern die Sorge nehmen.“ Dazu gehört, dass drei Viertel der 500 Millionen Euro In- vestitionsmittel in einem Schub auszahlt werden, damit die Häu- ser Gehälter überweisen können. „Das ist das richtige Signal zum richtigen Zeitpunkt“, lobte Brink diese „pragmatischen Lösungen“.