Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Die Ausschläge am deutschen Aktienmarkt in der Corona-Krise sind weiterhin groß. Der Leitindex Dax überwand am Mittwoch zunächst die Marke von 10.000 Punkten, bevor er deutlich absackte - unter den Stand des Vortages.