Der Agrarhändler Agravis ist in die roten Zahlen gerutscht. Foto: dpa

Von Jürgen Stilling

Münster (WB). Der Agrarhändler Agravis (Münster/Hannover) ist in die roten Zahlen gerutscht. Wie der Konzern am Donnerstag bei der Bilanzvorlage für das Geschäftsjahr 2019 mitteilte, lag das Ergebnis vor Steuern bei minus 20,5 Millionen Euro. Grund für den Ertragseinbruch war nach Angaben von Vorstandschef Dr. Dirk Köckler eine Kartellbuße wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht in Höhe von 43,7 Millionen Euro, über die unsere Zeitung bereits berichtet hat.