Von Bernhard Hertlein

Gründe seien die allgemeine Unsicherheit über die Entwicklung der Wirtschaft, Liquiditätsschwäche und Kurzarbeit. „Wenn fast die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit gehen muss, dann wird auch die IT-Abteilung nicht ausgenommen“, sagt Rotter. Immerhin seien Unternehmen in Deutschland vertragstreu, so dass das Geschäft im März noch fast stabil verlaufen sei. In den USA gab es demgegenüber bereits einen deutlichen Rückgang.

Norbert Rotter Foto: Schwabe

Diesen erwartet Rotter für die zum japanischen NTT-Konzern gehörende Itelligence AG in April und Mai auch in Deutschland. Relativ stabil verlaufe die Systembetreuung, mit der das Bielefelder Unternehmen 40 bis 50 Prozent seines Umsatzes erwirtschafte. Ausgeführt werde diese Arbeit aber auch bei Itelligence zum großen Teil vom Homeoffice aus.

Mittel- bis langfristig sieht Rotter weiter gute Geschäftsaussichten für die Branche: „Nach einem Tal, das allerdings sechs bis zwölf Monate dauern kann, wird es wieder aufwärts gehen.“