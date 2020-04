Von Paul Edgar Fels

Bielefeld (WB). Bis zum Ausbruch der Corona-Krise in Deutschland sah es gar nicht so schlecht aus in Ostwestfalens Industrie. Im Jahr 2019 gab es ein leichtes Wachstum von 1,1 Prozent. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen am Dienstag mit. Für das laufende Jahr wagt die Kammer indes keine Prognose.