CBD Öl ist aktuell in aller Munde. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, da das Öl oral eingenommen wird. Es handelt sich um ein Supplement, welches auf Basis der Hanfpflanze hergestellt wird und genau deshalb einen Hype ausgelöst hat. Grund genug sich einmal genauer mit dem Thema zu beschäftigen. Was steckt hinter dem Trend und wie sieht die Gesetzeslage aus? Alle Informationen dazu in diesem Ratgeber.