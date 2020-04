Von Bernhard Hertlein

Bielefeld/Detmold (WB). In Ostwestfalen rechnet etwa jedes zehnte Unternehmen aufgrund der Corona-Krise mit Umsatzeinbußen von mindestens 50 Prozent, in Lippe ist es sogar jedes siebte. Das ergaben Blitzumfragen, die die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen durchgeführt haben. Jedes dritte der 400 lippischen Unternehmen, die nach Angaben des Detmolder Hauptgeschäftsführers Axel Martens an der IHK-Umfrage teilnahmen, befürchtet sogar, eventuell Insolvenz beantragen zu müssen. In der vorangegangenen Umfrage Ende März lag dieser Anteil bei einem Fünftel.