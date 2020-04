Von Paul Edgar Fels

Detmold (WB). Das Detmolder Elektronikunternehmen Weidmüller (5000 Mitarbeiter) wird aufgrund der Folgen der Corona-Krise im Mai mit der Kurzarbeit starten. „Unser Ziel ist es, im laufenden Geschäftsjahr nicht in die Verlustzone zu kommen“, sagte Vorstandssprecher Volker Bibelhausen am Montag bei einer Telefonkonferenz auf Nachfrage.

Das Jahr 2019 ist für Weidmüller aufgrund einer sich im zweiten Halbjahr weltweit eintrübenden Konjunktur eher enttäuschend verlaufen. Der Umsatz stieg nur leicht um ein Prozent von 823 auf 830 Millionen Euro. Für das laufende Jahr geht der Familienkonzern davon aus, dass der Umsatz in ähnlicher Höhe liegt oder „leicht unter Vorjahr“, wie Finanzvorstand André Sombecki sagte. Dabei sei das Jahr gut angelaufen, erst seit April gebe es einen leicht rückläufigen Auftragseingang.

2000 Mitarbeiter im Homeoffice

Unter den rund 2300 Beschäftigten im Inland habe es zuletzt zwei Mitarbeiter gegeben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hätten. Sie hätten sich in Quarantäne begeben. 2000 Mitarbeiter befänden sich aktuell im Homeoffice. Dennoch werde produziert. „Wir sind weiter einsatzfähig“, betonte Bibelhausen. Allerdings konnte das Unternehmen noch nicht sagen, wie viele Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen werden.

Das Unternehmen Weidmüller, das in diesem Jahr 170 Jahre alt wird, ist auf Verbindungstechnik spezialisiert. Der zuletzt schwächelnde Maschinenbau sei dabei die wichtigste Branche für die Detmolder. Weidmüller gilt als Erfinder der Reihenklemme – das sind jene kleinen Plastikstromverteiler, die in etlichen Schaltkästen weltweit verbaut sind.

Investitionen von etwa Millionen Euro

Längst hat sich Weidmüller zur Aufgabe gemacht, Industrieverbindungen aller Art anzubieten – sei es für Energie, Signale oder Daten. Weidmüller ist weltweit unterwegs – mit unterschiedlichem Erfolg. Während es in Asien im vergangenen Jahr noch ein ordentliches Umsatzplus von fünf Prozent auf 208 Millionen Euro gab, schrumpften Europa, der Nahe Osten und Afrika (zusammen 504 Millionen Euro) sowie Amerika (118 Millionen) um jeweils ein Prozent, wie Vertriebsvorstand Timo Berger sagte.

Forschung und Entwicklung spielen für die Detmolder mit einem Budget von 53 Millionen Euro (plus 6,3 Prozent) auch 2020 eine große Rolle. In neue Produktionskapazitäten investiert Weidmüller rund 60 Millionen Euro – unter anderem für Werke in China und Rumänien. In Paderborn wurde die Zukunftsmeile 2 eröffnet – ein Gebäude, das modernste Arbeitsatmosphäre bietet, wie Vorstandssprecher Volker Bibelhausen schwärmt.

Keine Angaben zum Gewinn

Zum Gewinn machte das Unternehmen traditionell keine Angaben. Und für 2020 lautet die Devise angesichts der ungewissen Auswirkungen der Corona-Pandemie: Wir fahren als vorsichtige Kaufleute „auf Sicht“.

Dabei ist Weidmüller optimistisch und geht nach einem schwachen zweiten Quartal 2020 von wieder besseren Geschäften aus. Finanzvorstand André Sombecki: „Wir erwarten im zweiten Halbjahr eine Erholung.“