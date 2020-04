Werden die Bauzinsen sinken oder steigen?

Das Coronavirus hat extreme Auswirkungen auf das öffentliche Leben. In den Supermärkten gibt es Hamsterkäufe, die Börsen versinken im Chaos und die Finanzmärkte sind äußerst verunsichert. Wie stark, ist gut an der Entwicklung der zehnjährigen Bundesanleihe sichtbar. Noch bevor das Coronavirus Deutschland in seinem kompletten Ausmaß erfasste, flüchteten viele Anleger in die Bundesanleihen, die als sicher gelten. Zusammen mit ihrer Rendite sanken gleichzeitig auch die Bauzinsen auf einen absoluten Tiefstand. Manche Institute vergaben Anfang März Kredite mit einem Sollzins von weniger als 0,3 Prozent und zehn Jahren Zinsbindung. Wahrscheinlich werden die Bauzinsen im Laufe des Jahres langsam wieder nach oben klettern. Es wird sich dabei aber um eine moderate Steigerung halten, weil die Europäische Zentralbank weiterhin Staatsanleihen aufkauft. Deshalb werden deren Renditen niedrig gehalten.

Lohnt sich jetzt eine Anschlussfinanzierung?

Wer bereits im Besitz einer Immobilie ist und einen Kredit abbezahlt, sollte jetzt prüfen, ob die Umschuldung des Baukredits möglich ist. Dadurch können die Konditionen verbessert werden. Im Moment ist das Zinsniveau nämlich viel niedriger als noch vor zehn Jahren, sodass die Umschuldung mit einer sofortigen Entlastung verbunden ist. Die Konditionen werden dabei mit den aktuell gültigen Zinsen neu berechnet, wodurch die monatliche Rate gesenkt werden kann. Alternativ kann man auch seine aktuelle Rate beibehalten, die Tilgung somit erhöhen und das Darlehen in kürzerer Zeit abzahlen. Kann man im Moment noch keine Anschlussfinanzierung abschließen, ist es dennoch möglich, die derzeitigen Zinsen bereits fünf Jahre vor Ablauf der Zinsbindung durch ein sogenanntes Forward-Darlehen einzufrieren. Wer sich gegen steigende Zinsen absichern und jetzt Planungssicherheit für seine Anschlussfinanzierung haben möchte, ist mit dieser Option gut beraten.

Was bedeutet die Krise für Immobilienkäufer?

Möchte man im Moment eine Immobilie kaufen, so steht man je nach Bundesland vor anderen Schwierigkeiten. In Bayern etwa sind Immobilienbesichtigungen derzeit kaum noch möglich. In anderen Bundesländern können Besichtigungen unter Einschränkungen noch durchgeführt werden, aber dafür sind die Notartermine rar. Eine mögliche Alternative sind Videobesichtigungen der Immobilien. Grundsätzlich gilt: Hat man eine passende Immobilie gefunden, verfügt über ein solides Einkommen und befindet sich in einem festen Arbeitsverhältnis, stellt die Finanzierung kein Problem dar. Wichtig ist bei den Finanzierungen lediglich, sie nicht zu eng zu kalkulieren. Manche Banken sind bei der Prüfung der Anträge aktuell konservativ und verlangen größere Puffer bei der Haushaltsrechnung. Knappe Finanzierungen, die vor ein paar Wochen noch bewilligt wurden, könnten heute abgelehnt werden. Wegen der wahrscheinlich steigenden Bauzinsen macht es Sinn, die Zinsbindung auf wenigstens 15 Jahre festzulegen. Außerdem sollte die Tilgung anfänglich bei zwei bis drei Prozent liegen. Außerdem ist es ratsam, einen Tilgungssatzwechsel in den Darlehensvertrag zu integrieren, falls sich die individuelle Einkommenssituation ändert und eine Anpassung der Rate erforderlich ist.

Mit welchen Herausforderungen haben Bauherren zu tun?

Etwas schwieriger ist es für Bauherren, die einen Neubau planen. Durch die Einschränkungen, die mit der Corona-Krise einhergehen, fehlen Arbeitskräfte. Auch Engpässe bei der Materialbeschaffung zeichnen sich bereits ab. Dadurch werden Bauvorhaben gebremst. Die Bearbeitung der Genehmigungsverfahren ist ebenfalls im Moment nicht optimal. Daher sollte man jetzt grundsätzlich nur mit einem Bauvorhaben beginnen, wenn man sich den Schwierigkeiten bewusst ist und auch einen gewissen Zeitraum überbrücken kann, in dem der Bau auf Eis liegen muss.

Verdienstausfälle bei laufender Baufinanzierung – und jetzt?

Das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ ist überwiegend in Kraft getreten. Das bedeutet, dass Personen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Notsituationen geraten, fällige Zahlungen und Rechnungen vom 1. April bis 30. Juni 2020 ohne Folgen aussetzen können. So soll das Gesetz auch zum Schutz von Mietern mit Zahlungsrückständen vor einer Kündigung dienen, sofern die Rückstände durch die Corona-Krise bedingt sind. Monatliche Raten von Verbraucherdarlehensverträgen lassen sich ebenfalls stunden. Das gilt auch für Immobilienbesitzer, die einen Baukredit abzahlen müssen. Wichtig ist jedoch, dass man nicht einfach mit dem Zahlen der Rate aufhören kann, sondern Zahlungsaufschub beantragen muss. Man sollte also zunächst die eigene Bank oder den Berater vor Ort kontaktieren. Verbraucher müssen nachweisen, dass sie wegen der Pandemie so hohe Verdienstausfälle haben, dass der Lebensunterhalt durch eine weitere Zahlung der monatlichen Rate gefährdet wäre. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass die Tilgungs- und Zinsleistungen nur gestundet und nicht erlassen werden. Der Kreditvertrag verlängert sich um die Zeitspanne der Stundung.