Wie hier in Herford protestierte das Modehaus Klingenthal gegen das Verbot der Öffnung. – mit Erfolg Foto: Lunk

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld/Paderborn/Herford (WB). Aus der Sicht von Ferdinand Klingenthal, der in Paderborn, Herford und Gütersloh Modehäuser betreibt, ist die Möglichkeit auch für die Betreiber größerer Einkaufshäuser in NRW, wenigstens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche für die Kunden zu öffnen, nur die „Rücknahme einer Diskriminierung“.

Es sei ein erster kleiner Schritt ; weitere müssten möglichst zeitnah folgen, „um dem Überleben dieser Branchen eine Chance zu lassen“. Klingenthal werde die Chance nutzen und die Modehäuser ab Montag „im Rahmen des Zulässigen“ öffnen, erklärte er am Donnerstag.

Klingenthal, ehemaliger Vorsitzender des OWL-Handelsverbandes, hatte sich öffentlichkeitswirksam für die Möglichkeit der Öffnung eingesetzt. Sein Argument: Die Diskriminierung habe große negative Folgen hinsichtlich Liquidität, Wettbewerbsposition, Abverkauf von modisch aktueller Ware, Aktivierung von Mitarbeitern aus der Kurzarbeit, Präsenz des Unternehmens für Kunden und Besucher der Städte gehabt.

Kunz: Begrenzung war Wettbewerbsverzerrung

Auch aus Sicht von Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des OWL-Handelsverbandes, war die Begrenzung der Öffnungserlaubnis auf Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern eine Wettbewerbsverzerrung. Dies gelte verstärkt in den Randlagen von OWL wie etwa in Höxter, Minden und Warburg, weil dort in den Nachbarländern Hessen und Niedersachsen auch größere Häuser unter vorgegebenen Bedingungen öffnen dürfen.

Aus Sicht von Kunz hat die Öffnung der kleineren Läden keinen Riesenauflauf in den Städten verursacht: „Die Kunden halten sich in der Regel an die vorgegebenen Mindestabstände und Hygienevorschriften.“