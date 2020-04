Online Weiterbildungen haben auf den ersten Blick viele Vorteile: Die Zeiteinteilung ist meist frei, der Lernort ist es auch. Wer gerne auf dem Balkon in der Hängematte lümmelt und dabei über das Laptop Quantenphysik paukt oder in die Theorien moderner Stadtplanung eintaucht, darf das tun. Und zwar morgens um drei genauso wie nachmittags um fünf oder abends um zehn. Einziges Hindernis: der innere Schweinehund.

Online Weiterbildungen sind vielfältig, multimedial und gut aufbereitet

Zumindest in der Theorie. Denn tatsächlich ist mit ein bisschen Technik und didaktischem Vorwissen eine ganze Menge möglich: Informationen können über Texte und Audio-Dateien vermittelt werden, mehr oder weniger lustige Filme und bunte Bilder vermitteln Inhalte, Graphiken unterstützen das Lernen. Was Pädagogen seit vielen Jahrzehnten fordern, scheint bei Online Weiterbildungen umgesetzt: Lernen ist ganzheitlich, alle Kanäle werden angesprochen. Zumindest theoretisch ist das so. Praktisch finden sich Menschen bei vielen Online Weiterbildungen eben doch wieder mit Bergen von Papier und Texten allein gelassen. Anders als in der Schule sind die Texte jetzt im Internet zugänglich oder werden per E-Mail als Dateianhang zugeschickt - aber es sind eben doch noch Texte, die gelesen werden sollen. Hin und wieder lockert ein Video das Ganze etwas auf. Aber auch hier stellt man schnell fest: Die Inhalte der Lehrtexte werden im Grunde genommen nur vor der Kamera wiedergegeben und gestisch untermalt.

Aber ist das überall so? Tatsächlich scheint Deutschland wieder etwas hinter den Entwicklungen her zu hinken. Denn schaut man sich nach nicht-deutschsprachigen Online Weiterbildungen um, merkt man schnell, dass da sehr viel mehr geht. Vor allem im englischsprachigen Bereich gibt es eigentlich nichts, was man nicht in einer Online Weiterbildung lernen könnte: Hier sind Kurse speziell für Menschen im Gesundheitssektor und in der Pflege, aber auch für Lehrkräfte und Pädagogen, für IT-Spezialisten bis hin zu Laborangestellten frei verfügbar. Wer sich nur weiterbilden will, kann oft sogar kostenlos, mittels Vermittlungsgutschein, an dem Kurs teilnehmen. Wer ein Zertifikat benötigt, vielleicht sogar einen qualifizierenden Test anschließen will, zahlt. Über große Plattformen wie Coursera und FutureLearn beispielsweise bieten zahlreiche Universitäten, renommierte Institute und sogar staatliche Einrichtungen aus den USA, Großbritannien und anderen Ländern Weiterbildungen an.

Es gibt auch Schwierigkeiten

Von interessant aufbereiteten Inhalten über die freie Wahl von Lernort und Lernzeit bis hin zu immer aktuellen Informationen auf dem neuesten Stand der Wissenschaften - das sind schlagkräftige Argumente. Vor allem aber sind diese Weiterbildungen weltweit verfügbar und kostengünstig.

Allerdings ist die Abbrecherquote bei Online Weiterbildungen sehr hoch. Es braucht dann doch sehr viel Disziplin und den eisernen Willen zur Weiterbildung, um neben Beruf, Familie, Haushalt und Sozialleben auch noch eine Weiterbildung durchzuführen. Die ist nämlich mit bis zu 20 Stunden Lernaufwand wöchentlich gar nicht so ohne ...