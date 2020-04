Die bundesweiten Maßnahmen gegen das neuartige Corona-Virus sorgen bei vielen Menschen für Besorgnis. Zwar ist eine stetige Grundversorgung durch Lebensmittelläden, Ärzte und Apotheken weiterhin gesichert, doch fragen sich viele Menschen wie es nun weitergeht. Denn trotz der angekündigten Lockerungsmaßnahmen wird klar, dass es sich noch um Monate handeln kann, bis das Leben in Deutschland zur Normalität zurückkehrt. Wer sich in einer solchen Situation Zuhause aussperrt, seinen Schlüssel verliert oder einen verschlossenen Raum nicht mehr öffnen kann, der gerät in Panik. Schließlich kommen Ihnen zahlreiche Fragen in den Kopf – Sind Schlüsseldienste überhaupt zu erreichen? Gibt es Hilfe in dieser Situation? Worauf Sie bei der Auswahl Ihres Schlüsseldienstes in der aktuellen Zeit achten sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Schlüsseldienste dürfen weiter zum Einsatz kommen

Besonders wichtig zu wissen: Trotz der aktuellen Krise dürfen Schlüsseldienste weiterhin arbeiten, zu Ihnen nach Hause kommen und Ihnen helfen. Dies zu wissen verschafft Ihnen einen immensen Vorteil. Denn leider sehen dubiose Anbieter in dieser Krisenzeit eine wahre Gelegenheit für Profit.

Je nachdem wie komplex die Arbeiten sind, können unterschiedlichste Beträge auf Sie zukommen. Daher ist es sinnvoll einen ungefähren Richtwert zu kennen. Die Öffnung einer herkömmlichen Haustür sollte einen erfahrenen Schlüsseldienst Mitarbeiter nicht mehr als 15 Minuten kosten. Bei komplexen Zylindermodellen kann es zu Abweichungen kommen. Für die Öffnung sowie den Austausch der Zylinder können Sie mit circa 100 Euro rechnen. Sollten Sie diesen Notfall jedoch an einem Wochenende erleiden, sollten Sie einen Nachtzuschlag hinzu kalkulieren, der circa 50 Euro betragen kann.

Reduzieren der Kosten

Zudem gibt es weitere Tipps, mit denen Sie sich vor einem bösen Erwachen nach dem Türöffnen schützen können. Um einen seriösen Dienst zu finden, können Sie sich im Internet einen Überblick verschaffen oder einfach die Auskunft anrufen. Stellen Sie sicher, dass der Dienst aus Ihrer nächsten Nähe stammt und auch hier seinen Abfahrtssitz hat. Denn die meisten Unternehmen berechnen Ihnen bereits die Anfahrtszeiten. Im Impressum auf den Webseiten finden Sie eine genaue Beschreibung der Standorte, an denen die Mitarbeiter und Mitarbeiter mit Ihrer Fahrt starten werden. Damit Sie telefonisch schon einen Voranschlag für die Kosten erhalten können, müssen Sie das Problem so detailliert wie möglich schildern. Versuchen Sie dabei die Problematik nicht zu beschönigen oder zu beschwichtigen. Wenn die Tür nur zugefallen ist, können Sie dies genauso an den Mitarbeitenden weitergeben.

Das gibt es nicht!

Während der Öffnungsarbeiten sollten Sie stets am Ball bleiben. Achten Sie darauf, dass der Monteur so gewaltfrei wie möglich arbeitet. Dies stellt sicher, dass sich die Tür nach dem Öffnen auch wieder problemlos schließen lässt. Wenn der Monteur zu harten Geschützen wie einer Bohrmaschine greift, sollten Sie die Arbeiten abbrechen. Eventuell finden Sie einen Dienstleister, der gewaltfreier agieren kann. Nach getaner Arbeit sollten Sie sich eine Rechnung über alle erledigten Arbeiten ausstellen lassen. Eine Rechnung für die Türöffnung können Sie problemlos überweisen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, den Rechnungsbetrag in bar zu zahlen.

Eine seriöse Rechnung erkennen Sie daran, dass alle durchgeführten Arbeiten, die benötigte Zeit sowie der Stundensatz aufgelistet ist.

Neben den geleisteten Arbeiten muss auf der Rechnung auch klar ersichtlich sein, welche Materialkosten durch die Türöffnung entstanden sind. Materialkosten sind nicht in Pauschalen enthalten und entstehen, wenn nach der Türöffnung beispielsweise ein neues Schloss einzubauen ist. Aufzuführen sind zudem die Fahrtkosten. Hierbei lautet die Empfehlung des Unternehmensverbandes 1,20 Euro pro gefahrenen Kilometer zu veranschlagen.

Zudem müssen ein Datum, Empfänger- und Sender-Anschriften vermerkt sein. Sollten Sie unter Druck gesetzt werden, das Geld in bar herauszugeben, ist es Ihr gutes Recht die Polizei anzurufen. Diese können den Sachverhalt in wenigen Minuten klären.