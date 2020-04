Von Bernhard Hertlein

In Absprache mit den Vermietern wurden die Mietzahlungen für die zur Gauselmann Gruppe zählenden Spielstätten in Deutschland erst einmal um rund 50 Prozent reduziert. „Diese Maßnahme hilft uns, liquide Mittel zu sichern und uns so eine gewisse Schlagkraft zu bewahren“, erklärte Paul Gauselmann am Freitag. „Jeder trägt den Schaden, für den er keine Schuld hat, zu 50 Prozent.“

Führungskräfte verzichten auf Teile ihres Gehalts

13.500 der 14.000 Beschäftigten von Gauselmann sind derzeit in Kurzarbeit. Bei den unteren Einkommensgruppe stockt das Unternehmen die Zahlung auf 100 Prozent auf, erklärt Unternehmenssprecher Mario Hoffmeister auf. Aus Solidarität stundeten und verzichteten sogar die etwa 60 Vorstände und Führungskräfte, die noch voll arbeiten, auf die Zahlung von durchschnittlich 50 Prozent ihres Gehalts.

„Illegales Online-Glücksspiel nimmt zu“

Die Gauselmann-Gruppe ist auf das Wiederhochfahren des Marktes ausgerichtet. Der Konzern hoffe optimistisch eine baldige Wiedereröffnung der Spielstätten und Spielbanken, heißt es. Firmenchef Paul Gauselmann hält das „aus Gründen des Spielerschutzes“ dringend geboten. Seit den im Zuge der Corona-Krise erfolgten notwendigen Schließungen sämtlicher Spielstätten und anderer legaler Glücksspielangebote sei eine deutlich vermehrte Nutzung des illegalen Online-Glücksspiels aus dem Ausland wahrzunehmen. „Unter diesen Umständen können wir derzeit nicht an der Erfüllung des im Glücksspielstaatsvertrag formulierten Auftrags mitarbeiten, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete Bahnen zu lenken und der Ausbreitung illegaler Glücksspielangebote entgegenzuwirken“, erklärt Gauselmann.

Auf eine Öffnung der Spielstätten sei die Gruppe bestens vorbereitet. „Insbesondere die gewerblichen Spielstätten haben den Vorteil, dass sie im Zuge der gesetzlichen Bestimmungen ohnehin schon Vorgaben umsetzen, die dem Prinzip des Abstandsgebots entsprechen. Somit können wir bei einer Wiedereröffnung unserer Spielstätten im Zusammenspiel mit zusätzlichen weitreichenden Maßnahmen einen optimalen Infektionsschutz für unsere Gäste und Beschäftigten gewährleisten“, versichert Dieter Kuhlmann, der als Vorstand für die Spielbetriebe verantwortlich ist.