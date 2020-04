Mark Rosenkranz, Vorstandssprecher der Edeka Minden-Hannover, hier nicht in eine C+C, sondern in einem normalen Edeka-Markt. Foto: Oliver Schwabe

Von Bernhard Hertlein

Grundlage ist ein Erlass des NRW-Bauministeriums vom 20. April, der wegen der Corona-Krise eine befristete Nutzungsänderung ermöglicht.

Ab sofort können Endverbraucher ohne Kundenkarte ihren alltäglichen Bedarf an Essen und anderen Artikeln decken. „Selbstverständlich wurden unsererseits alle notwendigen Hygienemaßnahmen zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter getroffen, um auf der Fläche ein sicheres Einkaufen zu gewährleisten.“, sagte Ralf Müller, Betriebsleiter des Edeka C+C Großmarkts in Minden am Freitag.

Auch Ratio in Bielefeld und Edeka C+C in Herford offen

Das Gleiche gelte für den Ratio-Großmarkt an der Autobahn A2 in Bielefeld sowie den Edeka C+C Großmarkt in Herford.