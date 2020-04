Wer an diesem Montag zum Einkaufen geht, muss im Geschäft Mund und Nase abdecken. Dadurch will der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus die weitere Verbreitung des Coronavirus durch Tröpfcheninfektion verhindern. Foto: dpa

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld/Paderborn (WB). Von diesem Montag an gilt nicht nur im Öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch in Geschäften und Einkaufsmärkten Maskenpflicht. „Der Handel ist darauf vorbereitet“, versprach am Sonntag der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes in OWL, Thomas Kunz. Die Ladeninhaber hätten sich oft schon vor einigen Tagen mit Gesichtsschutz für ihre Mitarbeiter eingedeckt.