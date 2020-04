Von Bernhard Hertlein

Bielefeld/Paderborn(WB). Große Teile des Handels in Ostwestfalen-Lippe, Lebensmittel und Hygieneartikel ausgenommen, würden die ersten Monate des Jahres 2020 gern vergessen machen. Dabei verlief auch schon das vergangene Jahr unterm Strich nicht besonders erfolgreich.

Aus der Statistik des OWL-Handelsverbandes, die der Vorsitzende Prof. Johannes Beverungen und Hauptgeschäftsführer Thomas Kunz am Montag vorstellten, geht hervor, dass der Umsatz der dem Verband angeschlossenen 1500 Einzelhändler mit insgesamt 70.000 Beschäftigten 2019 nur um 0,9 Prozent zulegte. Das ist, rechnet man die Preissteigerung ab, sogar ein Minus.

Zulegen konnte vor allem der Onlinehandel

Bundesweit legte der Handel um 3,6 Prozent zu – allerdings inklusive der großen Onlinehändler Amazon, Zalando & Co. In den OWL-Statistik sind nur die eigenen Online-Aktivitäten der hiesigen Händler berücksichtigt. Bundesweit legte der E-Commerce 8,6 Prozent zu und hat jetzt – vor der Corona-Krise – einen Anteil von knapp zehn Prozent.

Erneut profitierte der Fahrradhandel von der großen Nachfrage nach E-Bikes und setzte sich mit einem knapp zweistelligen Plus an die Spitze. Auch Sport und Campingartikel entwickelten sich gut. Dagegen rutschten Mode, Spielwaren und nach einem kleinen Zuwachs im Jahr 2018 diesmal auch Bücher ins Minus.

Leichtes Minus in Bielefeld und Lippe

Regional ist Bielefeld der größte Handelsstandort in OWL: 2,3 von 11,2 Milliarden Euro in der Gesamtregion werden hier erwirtschaftet. Allerdings gab es 2019 ein Minus von 0,1 Prozent, was der Verband vor allem auf die Diskussion um Verkehrsbeschränkungen zurückführt.

Der Kreis Paderborn, mit 1,8 Milliarden Euro auf Platz zwei, stagnierte auf Vorjahresniveau. Den größten Zuwachs gab es – aber auf dem niedrigsten Niveau – mit 2,8 Prozent im Kreis Höxter. Gütersloh legte 2,5, Minden-Lübbecke 1,5 und Herford 1,0 Prozent zu. In Lippe sank der Umsatz um 0,2 Prozent.