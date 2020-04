Blick in die Produktion bei DMG Mori.

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). 27 Prozent weniger Umsatz, 38 Prozent Rückgang beim Auftragseingang im ersten Quartal: Trotzdem ist Christian Thönes, Vorstandsvorsitzender des Bielefelder Werkzeugmaschinen-Herstellers DMG Mori optimistisch: „Wir werden auch im Jahr 2020 einen Gewinn erwirtschaften“, versprach er am Dienstag. Schon am Montag, 4. Mai, soll es wieder losgehen. Dann werden alle Produktionsstätten des Konzerns wieder ihre Arbeit aufnehmen, auch jene Bergamo und Tortona in Norditalien.