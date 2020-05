Gesundheit ist im Zuge der Corona-Krise ein noch wichtiger geworden. Davon sollen die Kurorte in OWL profitieren. In Bad Lippspringe hat das Gelände der Landesgartenschau inzwischen wieder geöffnet. Foto: Oliver Schwabe

Von Bernhard Hertlein

Dazu will Backes vor allem in NRW die Werbetrommel rühren. Er glaubt sogar, dass

viele Ostwestfalen 2020 in ihrer eigenen Region bleiben: „Wer zum Beispiel im Kreis Gütersloh wohnt, könnte diesen Sommer nutzen, um etwa beim Urlaub im Kreis Höxter zu entdecken, wie schön OWL ist.”

Dass die Gesundheit für die Menschen in der Corona-Krise noch an Bedeutung gewonnen hat, könnte den Kurorten in der Region in die Hände spielen. Zudem biete der Teutoburger Wald viele Möglichkeiten, alleine oder mit der Familie zu wandern oder Rad zu fahren. Dabei sei es leicht, den zur Abwehr des Coronavirus geforderten Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einzuhalten.