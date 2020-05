Fast fünf Wochen sind die Modegeschäfte – wie hier in Kassel – geschlossen gewesen. Inzwischen sind sie geöffnet. Aber in den Lagern türmt sich weiter unverkaufte Saisonware. Foto: dpa

Düsseldorf/Bielefeld (dpa/WB/in). Mal sind es 20, mal 50 und manchmal sogar 70 Prozent: Immer mehr Modehändler werben nach der Wiedereröffnung ihrer Läden mit hohen Rabatten auf die Frühjahrs- und Sommerkollektion. Der Handel steht unter Druck. In den Läden türmt sich die während der coronabedingten Schließungen unverkauft gebliebene Ware. Doch die Kauflust der Kunden ist angesichts der Folgen der Corona-Pandemie gering.

„Im Sommer könnte der Modehandel auf einem Berg von einer halben Milliarde unverkaufter Textilien sitzen“, fürchtet der Sprecher des Handelsverbandes Textil (BTE), Axel Augustin. Schon jetzt stapelten sich im Handel 200 bis 300 Millionen unverkaufte Artikel. Dabei ist es verderbliche Ware. Frühlingskollektionen sind schon jetzt schwer zu verkaufen. Und sogar bei der Sommerware drängt die Zeit. Das Problem trifft große Warenhäuser ebenso wie kleine Selbstständige. Und rasche Besserung ist nicht in Sicht.

Verbraucher in einer „Schockstarre“

„Die Verbraucher befinden sich in einer Schockstarre“, sagt GfK-Experte Rolf Bürkl. Die Menschen gingen davon aus, dass Deutschland wegen der Corona-Krise in eine schwere Rezession stürzen wird. „Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung befinden sich im freien Fall.“

Doch nicht nur das. „Bei Mode und Bekleidung fehlt es auch ganz einfach an Kaufanlässen“, klagt Branchenvertreter Augustin. Die Kleiderschränke seien voll, gekauft werde, wenn es einen besonderen Grund dafür gebe. „Aber an solchen Anlässen – egal ob eine Party, ein Urlaub oder eine Hochzeit – fehlt es seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie“, klagt er. Es gebe nur noch selten Grund, sich schick zu machen.

Warenlager auch in OWL voll

Jörg Beyer, Referent beim OWL-Handelsverband in Bielefeld, wollte zwar am Dienstag auf Nachfrage das Wort „Rabattschlacht“ nicht gelten lassen. Er bestätigte aber, dass die Modehändler auch in Ostwestfalen-Lippe angesichts voller Warenlager unter Verkaufsdruck stünden und daher auch den Rotstift ansetzten.

Nach dem ersten Schritt der Öffnung , der in NRW nur Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter einschloss, habe sich die Situation erst gut angelassen, erklärte Beyer. Zwar habe es keinen Kundenansturm gegeben – der „im Sinne der Eindämmung des Coronavirus auch gar nicht erwünscht war“. Die Kundschaft habe gezielt ihren Bedarf gedeckt und dabei in der Regel auch nur ein oder zwei Geschäften aufgesucht. Entsprechend sei der durchschnittliche Kassenbon deutlich höher gewesen als zu normalen Zeiten. „Dies wird sich jetzt wieder ändern“, glaubt Beyer. Der Lagerdruck belaste vor allem die größeren Modehäuser, die umso mehr auf Werbung inklusive Rabattangebote angewiesen seien.

C&A rechnet 2020 mit Umsatzverlusten im zweistelligen Bereich. Galeria Karstadt Kaufhof musste bereits Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Das gleiche Schicksal ereilte mehrere deutsche Tochtergesellschaften von Esprit, die Modehandelskette Sinn und die Modekette Hallhuber. Der Damenmode-Filialist Appelrath Cüpper beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung.