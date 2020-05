Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Von dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Freitag deutlich erholt. Der deutsche Leitindex schaffte es zeitweise zurück über die Marke von 10.500 Punkten, konnte dieses Niveau dann aber nicht ganz halten. Am Ende gewann er noch 1,24 Prozent auf 10.465,17 Zähler.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zu Wochenschluss um 1,20 Prozent auf 23.270,68 Punkte nach oben.

Der Dax konnte sein Wochenminus, das ihm die Sorgen um die wirtschaftlichen Perspektiven in der Corona-Krise einbrockten, mit dem Anstieg am Freitag reduzieren. Letztlich hat er in den vergangenen Tagen aber immer noch vier Prozent verloren.

Im Dax stiegen die Volkswagen-Aktien am Freitag als größter Gewinner um 4,1 Prozent. Dabei ließen sich die Schnäppchenjäger nicht davon beirren, dass der Absatz der Wolfsburger wegen der Virusbeschränkungen im April stark unter Druck gekommen war. Ein Lichtblick war der wichtige Absatzmarkt in China, wo sich das Wirtschaftsleben im Zuge der Pandemie wieder normalisiert.

Schwer gezeichnet blieben im Leitindex die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard. Am Morgen noch solide gestartet, wurden die Papiere am Nachmittag regelrecht durchgereicht. Zuletzt betrug der Kursrutsch noch 7,6 Prozent auf 77 Euro.

Ansonsten spielte die Musik in der zweiten Reihe, wo positiv aufgenommene Geschäftszahlen die Papiere von Gea und Varta prozentual zweistellig hochspringen ließen. Der Batteriehersteller Varta startete robust in das neue Geschäftsjahr, für das er den Ausblick bestätigte. Die Papiere zogen um zwölf Prozent an.

Auch der im Umbau steckende Maschinen- und Anlagenbauer Gea trotzte der Corona-Krise im ersten Quartal, er legte beim Betriebsgewinn deutlich zu. Die Anteilsscheine schnellten im MDax um zehn Prozent in die Höhe.

Der EuroStoxx hinkte dem Dax am Freitag etwas hinterher, indem er um 0,38 Prozent auf 2770,70 Zähler stieg. Gebremst wurde er unter anderem von französischen Aktien, deren Leitindex Cac 40 nur um 0,1 Prozent zulegte. Der britische FTSE 100 hingegen stieg um etwa 1 Prozent. In New York stand der Dow Jones Industrial zur Zeit des hiesigen Handelsschlusses etwa 0,6 Prozent tiefer.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,53 Prozent am Vortag auf minus 0,54 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 145,46 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,03 Prozent auf 173,70 Punkte vor. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0819 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,0798 (Donnerstag: 1,0792) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9261 (0,9266) Euro.