Ganz gleich, ob im privaten oder wirtschaftlichen Bereich, das Detektivgewerbe boomt, denn Ermittlungen sind gefragter denn je. Wird eine Detektei beauftragt, ein Profil einer Person zu erstellen, beginnt die Recherche meist im Internet, denn viele Menschen veröffentlichen freiwillig vertrauliche Daten. Im folgenden Ratgebertext wird alles Wissenswerte rund um den Beruf eines Detektiven erläutert: Was sind die Aufgabenbereiche, Arbeitsmethoden und warum ist der Beruf notwendig?

Was sind die Aufgaben eines Detektivs?

Detektive kennen die meisten aus dem Fernsehen. Sie ermitteln diskret, agieren im Untergrund und hinterlassen somit keine Spuren. Der Berufsalltag ist weniger spektakulär als angenommen, aber dennoch interessant, da die Arbeit viele verschiedene Aufgaben umfasst. Privatermittler beschaffen für ihre Auftraggeber die gewünschten Informationen. Der Großteil der Aufträge stammt von Wirtschaftsunternehmen, die auf diese Weise Verschiedenes prüfen möchten, beispielsweise:

Verletzung von Betriebsgeheimnissen

Schwarzarbeit

Sabotage

Patent-, Marken- und Produktpiraterie

Versicherungsbetrug

Kaufhausdetektiv, um Diebstahl aufzudecken

Privatpersonen beauftragen einen Detektiv vor allem bei Beziehungsangelegenheiten. Ein typisches Beispiel ist die Aufdeckung der Untreue eines Partners. In anderen Familienangelegenheiten geht es um Sorgerechts-, Unterhalts- oder Erbschaftsangelegenheiten. Zudem helfen Detektive bei der Suche nach vermissten Personen.

Wie wird man Detektiv?

Laut der 1869 eingeführten Gewerbeordnung darf jeder deutsche Staatsbürger hierzulande ein Gewerbe als Privatermittler ausüben, nachdem die Aufnahme der Tätigkeit beim zuständigen Gewerbeamt angemeldet und vom Gewerbetreibenden ein Führungszeugnis eingeholt wurde, um seine Zuverlässigkeit zu überprüfen. Privatdetektive können selbstständig, aber auch als Angestellte in einer Detektei bzw. Rechtsanwaltskanzlei arbeiten. In letzterem Fall wird der Detektiv oftmals dafür eingesetzt, für anstehende Gerichtsverfahren Beweismaterial zu beschaffen.

Mit welchen Arbeitsmethoden arbeiten Detektive?

Beim Beruf des Privatermittlers geht es darum, die Zielpersonen zu observieren, dabei aber nicht erwischt zu werden. Detektive arbeiten im Verborgenen, denn dies ist die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Sie schießen heimlich Fotos und verüben Lauschangriffe. Bei der Beobachtung spielen der Ort und das Geschehen an sich eine entscheidende Rolle. Hausfriedensbruch ist verboten, doch Detektive dürfen persönliche Dinge durchsuchen, die nicht durch ein Schloss oder Passwort geschützt sind, zum Beispiel:

Tagebücher

Taschen von Kleidungsstücken wie Hosen oder Jacken

Handtaschen

Führt er eine Befragung durch, muss er sich als Detektiv outen. Die Sichtung von Schriftverkehr des Kunden, das Führen von Telefonaten und eine sorgfältige Internetrecherche sind weitere Tätigkeiten, die der Detektiv durchführt. Das Abhören oder die Aufzeichnung von Telefonaten ist nicht gestattet, denn dies wäre eine Verletzung des Datenschutzes. Die exakte Dokumentation der einzelnen Ermittlungsschritte, ein systematisches Vorgehen und eine Buchführung sind wichtige Bestandteile der Arbeit. Der Beruf erfordert Geduld, Hartnäckigkeit, kriminalistisches Denken, eine gute Beobachtungs- und Auffassungsgabe, technisches Verständnis für die Nutzung von Hilfsmitteln sowie fundierte Kenntnisse bezüglich der rechtlichen Grundlagen.

Warum ist der Beruf des Detektivs notwendig?

Privatermittler gibt es in erster Linie, da der Bedarf nach entsprechenden Dienstleistungen besteht. Einerseits möchten viele Menschen nicht alles an die Polizei übergeben, da sie oftmals nicht oder unzureichend aktiv wird, sondern selber Dinge klären und für Ordnung sorgen. Der Beruf ist bedeutsam, denn letzten Endes sind Detektive im weitesten Sinne Rechtshelfer. Sie unterstützen Opfer beispielsweise bei strafrechtlichen Tatbeständen oder klären Verstöße auf. Die Ergebnisse der Recherche fließen häufig in die Gerichtsurteile mit ein.

Zusammenfassung

Ein Detektiv trägt im Rahmen der Beweiserhebung für seine Kunden dokumentierte Erkenntnisse und Informationen zusammen. Die Tätigkeitsfelder sind vielfältig und reichen von Erbschaftsstreitigkeiten über Verkehrsunfälle bis hin zu arbeitsrechtlichen Fragen, der Aufdeckung von Schwarzarbeit und vielem mehr. Die Arbeitsmethoden beinhalten zum Beispiel Observationen, Befragungen und Recherchearbeiten. Der Detektiv erbringt auch Beweise, die sich vor Gericht verwenden lassen. Die Berufsbezeichnung ist gesetzlich nicht geschützt, denn neben der Gewerbeanmeldung und einem Führungszeugnis des Ermittlers gibt es keine Auflagen. Daher darf sich jeder Detektiv nennen, der diese Vorgaben erfüllt.