Es kann ein Defekt sein oder das alte Gerät ist schlicht veraltetet: Irgendwann ist der Zeitpunkt für ein neues Handy gekommen. Wer sich auf die Suche nach einem neuen Smartphone oder einem klassischen Mobiltelefon macht, kann dies auf ganz unterschiedlichen Wegen tun. Sowohl online als auch in Großmärkten und dem Einzelhandel gibt es eine Vielzahl an Angeboten, sodass sich schnell die Frage stellt, was den nun die beste Möglichkeit ist, um das neue Handy zu kaufen.

Der klassische Weg

Auch wenn Angebote im Netz mittlerweile in Hinblick auf das Thema Preise meist kaum zu schlagen sind, kann sich der klassische Gang in ein Geschäft immer noch lohnen. Egal, ob Großmarkt, Elektrofachhandel oder Mobilfunkshop: Wer bei seinem Einkauf gern beraten wird, ist hier genau richtig. Dies gilt besonders für Personen, die sich mit der Technik nicht so gut auskennen oder sich erst einmal vorstellen lassen möchte, welche Modelle überhaupt im Angebot sind. Zudem bietet ein Geschäft die Möglichkeit, die verschiedenen Handys einmal selbst in der Hand zu halten und zu testen, ob das Gefühl einem zusagt.

Ein weiterer Vorteil des klassischen Kaufs ist die Möglichkeit, bei Problemen schneller Hilfe zu erhalten. Im Gegensatz zu einem Online-Anbieter muss der Kunde sich nicht erst an einen Support wenden und auf eine Antwort hoffen. Stattdessen sind die Mitarbeiter direkt vor Ort anzutreffen. Im Gegenzug spricht die Preisfrage meist für den Online-Einkauf. Herkömmliche Geschäfte sind einfach nicht in der Lage, mit den Preisen von Versandhändlern mitzuhalten. Ausnahmen bilden meist Elektrogroßmärkte wie Mediamarkt oder Saturn, bei denen die Preise in der Regel sowohl online als auch im Geschäft identisch sind. Dies gilt in vielen Fällen auch, wenn bestimmte Rabattaktionen für günstige Angebote sorgen.

Der Kauf im Internet

Die meisten Handys werden heute über das Internet verkauft, was neben dem Preis auch an der Bequemlichkeit liegt. Wer sich im Netz umschaut, hat jedoch die Qual der Wahl. Zum einen bieten viele Mobilfunkbetreiber neben ihren Verträgen auch Handys an. Diese sind entweder ein Bestandteil des Vertrages oder werden separat erworben. Der Vorteil hier ist, dass sich alles in einem Abwasch erledigen lässt. Oft bedeutet ein neues Handy gleichzeitig den Abschluss eines neuen Vertrages und auch hier siegt gern die Bequemlichkeit. Gerade wer einen teuren Vertrag auch entsprechend nutzt, dürfte von den Angeboten, die ein kostenfreies Gerät oder ein Handy zum kleinen Preis beinhalten, profitieren.

Alternativ gibt es eine Vielzahl an Online-Anbietern und Geschäften im Netz. An erster Stelle steht dabei oft der Versandhändler Amazon. Hier gilt es, jedoch aufzupassen. Amazon verkauft nicht nur selbst, sondern fungiert auch als Plattform für andere Unternehmen. Daher sollte immer ein Blick auf den Anbieter des jeweiligen Handys geworfen werden und besonders, wo dieser sitzt. Kommt das Gerät beispielsweise aus China, erhöht sich der Preis um den Zoll. Aber auch innerhalb der EU kann ein Kauf zu Problemen führen, wenn beispielsweise die Spracheinstellungen nicht stimmen.

Preisvergleichsportale nutzen

Um bei den vielen Angeboten im Internet den Überblick zu behalten, sind Preisportale eine ideale Möglichkeit. Anbieter wie Idealo, Check24 oder Geizhals listen übersichtlich viele verfügbaren Angebote für die verschiedenen Modelle und ordnen sie auch nach dem Preis. So sieht man auf einen Blick, wo gerade ein Handy besonders günstig angeboten wird. Meist wird dabei auch gleich der Versand mit einberechnet, sodass sich ein einfach zu vergleichendes Gesamtbild ergibt.

Oft sind die Preisunterschiede dabei sehr deutlich. So kann die Differenz beim neuesten iPhone 11 zwischen dem günstigsten und teuersten Händler schon einmal um die 70 Euro betragen. Auch bei anderen Modellen sind Unterschiede im zweistelligen Prozentbereich keine Seltenheit. Wichtig ist aber, dass Interessenten sich nicht nur vom günstigsten Preis leiten lassen. Die Portale bieten meist auch eine Nutzerwertung für die jeweiligen Shops, welche das gewünschte Handy anbieten. Nicht jeder Händler wird seinem Preisversprechen gerecht oder sorgt für eine schnelle Lieferung. Auch beim Service gibt es deutliche Unterschiede. Daher ist es immer sinnvoll, nicht nur auf den Preis, sondern auch auf den Anbieter einen Blick zu werfen.