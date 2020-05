Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Die 118. Hauptversammlung der DMG Mori AG ist die erste in der Geschichte des Bielefelder Werkzeugmaschinen-Herstellers und die erste in Ostwestfalen-Lippe überhaupt gewesen, die am Freitag digital durchgeführt worden ist. Kein Backoffice hinter langen Vorstands- und Aufsichtsratstischen, keine aufgeregten Anteilseigner im Vordergrund. Kein Beifall, keine kritische Nachfrage.

Und auch kein Wiedersehen mit anderen Aktionären beim anschließenden Mittagstisch: Ein bisschen steril ist so eine digitale Hauptversammlung schon.

Thönes und Hocker vor einer weißen Wand

Punkt 10 Uhr ging es los. Auf dem Bildschirm nur der stellvertretende Aufsichtsratschef Ulrich Hocker und ein wenig später der Vorstandsvorsitzende Christian Thönes, beide vor einer weißen Wand in der Firmenzentrale in Bielefeld. Der japanische Aufsichtsratschef Masahiko Mori war verhindert. In Corona-Zeiten sind solche Reisen nicht angesagt.

Mehrheitseigentümer hält jetzt 86 Prozent

Wichtige Entscheidungen hat die Hauptversammlung ohnehin kaum noch zu treffen, seit es den Gewinnabführungsvertrag mit dem japanischen Mehrheitseigner gibt. Er besitzt inzwischen knapp 86 Prozent des Aktienkapitals, nachdem er vor kurzem die Anteile von Elliott, eines Hedgefonds, übernommen hat. Einmal mehr betonte Hocker auf entsprechende schriftliche Frage, dass weder ein Squeeze out (Zwangsausschluss) der Minderheitsaktionäre noch ein Delisting, also der Rückzug von der Börse, geplant seien. Insgesamt waren bei der digitalen Hauptversammlung 90,19 Prozent des Grundkapitals vertreten; weitere 0,09 Prozent hatten vorab per Brief ihr Votum abgegeben.

Was die Zahlen betraf, die Thönes vorstellte, so waren sie sowohl für 2019 als auch für das erste Quartal 2020 schon bekannt. Trotz Coronavirus zeichnete der Vorstandschef noch ein optimistisches Bild. Die Auftragslage sei so, dass die Kapazitäten der Standorte im Durchschnitt für die nächsten fünf Monate ausgelastet seien. Auch die Lieferketten seien gesichert. Hier zahle sich aus, dass DMG Mori für jedes Teil, das benötigt werde, mindestens zwei Lieferanten an der Hand habe.

DMG Mori erwartet Umsatzrückgang wegen Corona

Gleichwohl werde es deutliche Umsatzverluste geben. Laut Thönes erwartete die Branche zuletzt in Deutschland und Japan einen Rückgang um 30 Prozent, in Italien um 32, China um 34 und in den USA um 41. Für eine Prognose, was das konkret für DMG Mori bedeute, sei aber noch zu früh.