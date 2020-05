Funktionalität der Kleidung

Neben dem Aussehen spielt vor allem die Funktionalität der Kleidung eine große Rolle. Einerseits ist dies zum Wohlfühlen unabdingbar. Andererseits muss sie auch im Alltag gewisse Zwecke wie zum Beispiel das Abweisen von Regen erfüllen.

Besonders deutlich wird dies bei der Oberbekleidung wie Jacken und Hosen. Zu einem Wandertrip in der verregneten Jahreszeit sollte vor allem auf wetterfeste und robuste Kleidung geachtet werden, der Stil spielt hier eine untergeordnete Rolle. Nicht umsonst gibt es die sogenannte Trekkingkleidung, die nur für speziell für solche Outdooraktivitäten angefertigt wird.

Auch Sportbekleidung erfüllt vor allem praktische Zwecke. Einerseits soll sie in den meisten Fällen einen besonders guten Bewegungsfreiraum ermöglichen. Alltagsoutfits wie eine Jeans oder ähnlich unflexible Kleidungsstücke wären hierbei eher hinderlich.

Zudem haben verschiedene Bekleidungsstücke und Accessoires für Sportler mitunter auch schonende Wirkung. So tragen beispielsweise einige Bodybuilder beim Training spezielle Handschuhe, unter anderem, um bei der Nutzung von schweren Gewichten die Hände zu schonen und die Bildung von Hornhaut zu vermeiden.

Ähnliches funktional orientiert sind in den meisten Fällen Schuhe. Besonders deutlich wird dies bei einer Betrachtung der Diversität von Schuhtypen und der entsprechend präzisen Anpassung auf eine Vielzahl von Lebenssituationen. Egal ob Winter, Sommer, Sport, Business oder ein gemütlicher Abend: Für jeden dieser Bereiche gibt es das passende Schuhwerk, das seinem Träger einen unter den entsprechenden Umständen möglichst hohen Komfort garantieren und in Bereichen wie dem Sport auch eine leistungssteigernde Wirkung haben soll.

Zudem sollten Schuhe auch den funktionellen Ansprüchen ihres Besitzers angepasst werden. So sind bei Kinderschuhen andere Aspekte zu beachten als bei entsprechenden Modellen für Erwachsene. Ebenfalls unterschiedlich können die Faktoren für Damen- und Herrenschuhe sein.

Qualität der Kleidung

Neben der Funktionalität entscheidet auch die Qualität der Kleidung über ein entsprechend gutes Aussehen sowie Alltags- und Tragekomfort. Hierbei sind sowohl die verwendeten Materialien, als auch deren Verarbeitung relevant.

Qualität des Materials

Zur Herstellung von Kleidung werden verschiedene Materialien verwendet. Dazu zählen unter anderem:

Leinenstoffe

Baumwolle

Viskose

synthetische Fasern wie Polyester oder Acryl

Jedes dieser Materialien hat Vor- und Nachteile. So ist zum Beispiel Baumwolle sehr hautfreundlich, andererseits unter anderem aufgrund längerer Trocknungszeiten aufwendiger zu pflegen. Viskose hat vor allem optische Vorteile, läuft jedoch beim Waschen leichter ein und neigt zum Knittern.

Synthetische Fasern steigern, gerade in Kombination mit anderen Materialien, die Widerstandsfähigkeit der Kleidung. Werden jedoch ausschließlich Polyester oder Acryl zur Herstellung verwendet, besteht das Risiko des starken Schwitzens und somit eines sehr geringen Alltagskomforts.

Auch bei den einzelnen Stofftypen selbst gibt es durchaus Qualitätsunterschiede. Viskose hat zum Beispiel eine besonders hohe Qualität, wenn sie nicht oder wenig zum Knittern neigt. Baumwolle wiederum ist grundsätzlich in den allermeisten Fällen von guter Beschaffenheit, für diesen Stoff kommt es eher auf die richtige Verarbeitung an.

Qualität der Verarbeitung

Wie bei einem guten Gericht müssen auch zur Herstellung hervorragender Kleidungsstücke qualitativ hochwertige Zutaten richtig verarbeitet werden, um nicht an Substanz einzubüßen. Dies lässt sich an mehreren Aspekten festmachen.

So kann bei einem Kauf vor allem auf die Verarbeitung der Nähte geachtet werden. Ist diese sauber erfolgt, oder beginnen sich die Nahtstellen bei leichter Belastung bereits zu kräuseln oder sogar zunächst kaum sichtbar zu lösen? Zudem bietet die Verarbeitung des Reißverschlusses einen weiteren Anhaltspunkt. Sofern dieser leicht und ohne Probleme funktioniert, ist zumindest hier von einer guten Verarbeitung auszugehen.

Natürlich sind dies nur einzelne Aspekte. Erfahrenen Kleidungskäufern fällt die Beurteilung der Qualität zunehmende leichter. Dabei spielt auch der Tragekomfort eine Rolle. Hochwertige Materialien und Verarbeitungsweisen fühlen sich bei einem ersten Anprobieren häufig schon viel besser an, als Stoffe von geringerer Qualität. Somit ist der Kauf auch eine "Bauchentscheidung", die mit den entsprechenden Erfahrungswerten zunehmend präziser und besser ausfällt.

Anlassbezogene Kleidung

Zudem gibt es natürlich verschiedene Lebenssituationen, in denen die Funktionalität eine eher untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr kommt es dann darauf an, für einen bestimmten Anlass oder ein bestimmtes Umfeld richtig gekleidet zu sein, also durch den Bekleidungsstil eine gesellschaftliche Anpassung oder einen Dresscode umzusetzen.

Für ein Vorstellungsgespräch, wie auch für die Ausübung einzelner Berufe ist die Wahl eines passenden Hemdes unabdingbar. Foto: geargodz / Stock Adobe Für ein Vorstellungsgespräch, wie auch für die Ausübung einzelner Berufe ist die Wahl eines passenden Hemdes unabdingbar. Foto: geargodz / Stock Adobe

Nicht umsonst sind die Begriffe "overdressed" und "underdressed" weitgehend bekannt. Sie bezeichnen eine Kleidung, die entweder zu nobel (overdressed) oder andererseits zu unseriös (underdressed) für einen gewissen Anlass ist. Umso wichtiger ist es, den richtigen Dresscode zu kennen.

Dresscode im Beruf

Konkret sind solche Codes im Alltag vor allem im beruflichen Sektor unabdingbar. Sei es die richtige Kleidung zu einem Vorstellungsgespräch, oder das angepasste Erscheinungsbild als Mitarbeiter in der Firma: Beides kann berufliche Niederlagen und andere Probleme vermeiden.

Bei einem Vorstellungsgespräch sind die Regeln hierfür relativ einfach: Herren tragen einen Anzug mit Krawatte, Damen ein Kostüm (hier wird die Hose gegen einen Rock eingetauscht) oder ebenfalls einen Anzug. Alternativ kann der immer stärker verbreiteten Business-Casual-Stil gewählt werden, der etwas lockerer und legerer ist.

So können Herren zum Beispiel auf die Krawatte verzichten. Die jeweiligen Hosen und Schuhe sind für beide Geschlechter in ihrem Stil nicht unbedingt so gehoben wie Anzughosen und Anzugschuhe. Allerdings sollte zum Beispiel auf eine Jeans verzichtet und darauf geachtet werden, dass das Gesamtbild nicht zu "casual" wirkt.

Für den Berufsalltag gilt vor allem eines: Anpassung an das Unternehmen. So kann in einem lockereren Arbeitsumfeld ein Anzug negativ auffallen, während legere Kleidung gerade in Berufen im Finanz- oder Versicherungssektor Probleme machen könnte.

Daher ist es unabdingbar, sich vor dem ersten Arbeitstag den Dresscode des Arbeitgebers bewusst zu machen oder sogar zu erfragen. Für die verschiedenen Kategorien des Kleidungsstils gibt es mittlerweile sogar entsprechende Bezeichnungen wie "Semi Formal", "Day Informal" oder "Come as you are."

Dresscode zu privaten Anlässen

Nicht nur beruflich, sondern auch privat spielt der Dresscode eine Rolle. Gerade bei Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Familienfesten oder Geburtstagen ist darauf zu achten, passend gekleidet zu sein. Dazu empfiehlt sich einerseits "Common Sense", andererseits kann auch eine möglichst umfassende Kenntnis über den Gastgeber, dessen soziale Umstände sowie Kleidungsvorlieben den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Nicht nur zu solch offizielleren Anlässen, sondern auch zum einfachen Ausgehen, einem Date oder eine Mottoparty ist das passende Outfit unabdingbar. Zu jeder dieser Freizeitunternehmungen empfiehlt es sich vorab, gut über die Bekleidungsgepflogenheiten der Gruppe oder des Gegenübers informiert zu sein, um nicht aus dem sprichwörtlichen Rahmen zu fallen.

Modeaspekte und Individualität

Mode entwickelt sich stetig weiter. Dabei treten immer neue, außergewöhnliche und innovative Ansätze wie zum Beispiel Kleidung aus Kaffeesatz in Erscheinung. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt eine wachsende Rolle.

Es kann also durchaus Sinn machen, stets auch ein Auge für außergewöhnliche neue Trends zu haben, die zum individuellen Lebensstil passen könnten. Für eine umweltbewusste Person ist beispielsweise nachhaltige Kleidung oft wichtiger als ein besonders angesagtes Outfit.

Aber auch gewöhnlichere Trends setzen sich immer wieder durch. So erfreuen sich von Zeit zu Zeit die vor allem in den 60er und 70er Jahren weitverbreiteten Schlaghosen wachsender Beliebtheit. Auch andere Kleidungsstücke, die bereits aus der Mode gekommen waren, erleben mitunter ein Comeback.

Abseits der modischen Aspekte ist es wichtig, im Rahmen der jeweiligen Dresscodes den eigenen Stil zu finden. Für einen unbeschwerten Alltag sollte sich der Träger in seinem Outfit jederzeit wohlfühlen. Aufgrund dieses Faktors ist eine individuell passende Kleidung durchaus förderlich für das Selbstbewusstsein und eine positive Ausstrahlung. Kleider machen also nicht nur, wie das Sprichwort besagt, Leute, sondern auch einen erfolgreichen Alltag.

Daher ist zu empfehlen, immer mal wieder auszuprobieren, ob ein Wechsel des Kleidungsstils ein höheres Wohlbefinden mit sich bringt. Auch können Stilveränderungen den Eintritt in neue Lebensphasen positiv begleiten, denn das Outfit ist immer auch ein Teil der eigenen Identität.

Fazit

Es ist unabdingbar, zu einem jeweiligen Anlass oder dem entsprechenden Umfeld passend gekleidet zu sein. Unter anderem hiervon hängen sowohl privater, als auch beruflicher Erfolg entscheidend ab. Unpassende oder schlechte Kleidung fällt schnell auf und bringt viele Nachteile mit sich. Ob die Qualität, der Anlass oder das eigene Wohlbefinden: Alle diese Aspekte sollten bei der Wahl des Outfits miteinbezogen werden. Nur so kann ein in sich stimmiges, passend wirkendes Gesamtbild entstehen.